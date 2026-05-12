Club deportivo de Olmué cuenta otra versión sobre golpiza a diputado Olivares

Este martes, antes de la formalización de los dos involucrados en la golpiza que recibió el diputado PDG Javier Olivares, el club donde se produjeron los hechos emitió un comunicado en el que da a conocer que el parlamentario no había sido invitado oficial al evento, pero que aún así apareció acompañado de su equipo pasada la medianoche que se encontraban grabando cada momento desde su llegada.

De acuerdo al comunicado, el diputado llegó “manteniendo una actitud festiva y altamente extrovertida” durante su permanencia. “Considerando su comportamiento, expresiones y forma de actuar durante la actividad, se presume que el diputado se encontraba bajo los efectos del alcohol”, señaló el club.

Así también, agregaron que el incidente se produjo con una de las asistentes del evento a quien el diputado habría ofendido e insultado, lo que generó que su cónyuge lo golpeara en rostro. Tras el suceso, club deportivo recalcó que, “no existió por parte de esta persona ninguna expresión de carácter político, tal como posteriormente ha sido señalado públicamente por el diputado”. Cabe destacar que el diputado Olivares relacionó el hecho como un acto de “violencia política de extrema izquierda”.

Según el comunicado, “el parlamentario reaccionó de manera agresiva, instando a continuar el enfrentamiento fuera del recinto, contribuyendo con ello a intensificar el conflicto”. Y que “la persona que agredió inicialmente al diputado también fue víctima de agresiones físicas por parte del propio Diputado Javier Olivares y de integrantes de su equipo, quienes le propinaron golpes de puño y patadas de manera reiterada luego de darle alcance cuando este se retiraba del recinto”.

Durante el fin de semana, el diputado del Partido de la Gente comunicó en su cuenta oficial de Instagram que tras haber asistido al aniversario del Club Deportivo Montevideo de Olmué, en calidad de invitado, había sido agredido parte de un jugador y su hermano, y que después de la golpiza realizaron gritos alusivos a la izquierda, situación que ha sido desmentida por parte del mismo club.

El prefecto de Carabineros Marga Marga, Alex Oporto, dio cuenta de la detención de los dos agresores, quienes están siendo formalizados y controlada su detención en Olmué. “Ambos detenidos son personas con un historial policial conocido, presentan un amplio prontuario con reiteraciones delictuales y uno de ellos incluso una condena cumplida recientemente”, agregó el Coronel Oporto.

Los imputados son los hermanos Francisco Enrique Pinto Pinto, de 37 años, y su hermano Cristian Andrés Pinto Pinto, de 39 años. El primero tiene dos condenas por lesiones menos graves y una por desacato.

De acuerdo a la fiscal de turno Daniela Quevedo, hubo una denuncia que ingresó al Ministerio Público aproximadamente las 0.25 del domingo 10 de mayo, en la que el diputado Olivares sostuvo que “mientras se encontraba bailando, en compañía de su abogada, y también acompañado por uno de sus asesores, fue agredido por un sujeto desconocido con un golpe de puño en el rostro”.

La Fiscal añadió que los acompañantes del parlamentario lo trasladaron hacia el exterior de la sede deportiva “donde nuevamente es abordado por este sujeto desconocido, quien además estaba acompañado por otro individuo, quienes empujan a la víctima, cayendo este al suelo, y comienzan a agredirlo nuevamente, interviniendo su asesor, quien también es agredido”.