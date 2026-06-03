Ministro Rabat pide “generosidad” a Desbordes por cárcel Santiago 1: “Es problema de bien común”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, defendió la ampliación de la cárcel Santiago 1 y llamó a respaldar los proyectos penitenciarios impulsados por el Gobierno, luego de que la justicia suspendiera de manera provisoria las obras de expansión del recinto tras una acción presentada por la Municipalidad de Santiago.

En conversación con radio Duna, el secretario de Estado enfatizó que el debate debe abordarse como un problema nacional y no como una controversia entre autoridades locales y el Ejecutivo. “El hacinamiento penitenciario es un problema de bien común, no es un problema del ministro o del alcalde de tal o cual localidad”, afirmó.

La polémica se reactivó luego de que el 17° Juzgado Civil de Santiago acogiera una medida precautoria que paralizó temporalmente la ampliación de Santiago 1, una iniciativa impulsada originalmente durante la administración del expresidente Gabriel Boric para enfrentar el déficit de plazas penitenciarias y la sobrepoblación carcelaria.

Frente a esa resolución, Rabat sostuvo que se trata de una decisión de carácter transitorio y que no implica un pronunciamiento sobre el fondo del conflicto. “Lo que ha ocurrido es una cuestión procesal que pasa todos los días, en donde se acogió una petición que se llama una medida precautoria”, explicó.

“Una medida precautoria es una cuestión esencialmente provisional, para lo cual solamente se exigen ciertas presunciones. O sea, no hay ningún convencimiento respecto del fondo del asunto”, añadió.

El ministro indicó que el caso está siendo llevado por el Consejo de Defensa del Estado y manifestó su expectativa de que la medida sea revertida en instancias superiores. “Esperamos que el CDE adopte los recursos procesales para que esa medida la revierta la Corte de Apelaciones”, señaló.

Además, afirmó que la resolución no detiene completamente el proceso judicial relacionado con la iniciativa. “Esto no suspende la tramitación del proceso y esperamos que en un corto plazo se dicte la sentencia de rigor”, agregó.

Rabat insistió en que la construcción y ampliación de recintos penitenciarios responde a una necesidad urgente derivada de la situación actual del sistema carcelario. “Tenemos que entender el problema del hacinamiento carcelario como una cuestión de país”, sostuvo.

En esa línea, destacó que los proyectos penitenciarios contemplan medidas de mitigación para las comunidades donde se emplazan. Como ejemplo, mencionó la futura inauguración de la cárcel del Maule y las inversiones realizadas en el entorno de esa infraestructura.

“Yo los invito, cuando hagamos la inauguración de la cárcel del Maule, que vean cómo cambió el entorno de esa localidad con la inversión de 100 mil UF como medidas de mitigación”, afirmó.

Consultado por la oposición que ha manifestado el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, el ministro evitó personalizar el conflicto y llamó a actuar con una mirada más amplia frente a la crisis penitenciaria. “Es una cuestión de bien común (…) yo no quiero entrar en una discusión con el alcalde Desbordes”, sostuvo.

Sin embargo, aprovechó de hacer un llamado directo a respaldar este tipo de iniciativas. “Tenemos un hacinamiento carcelario de un 150%. El país necesita que todos seamos generosos y nos permitamos construir nuevas cárceles y ampliar nuevas cárceles”, aseveró.

Respecto al futuro del proyecto, Rabat transmitió confianza en que la ampliación de Santiago 1 seguirá adelante y descartó, por ahora, explorar ubicaciones alternativas dentro de la capital.

“Confío siempre en mis planes A”, afirmó, agregando que “no está fácil encontrar terrenos en Santiago” y que actualmente “no está pensado” buscar un nuevo emplazamiento si el proyecto enfrenta nuevas dificultades judiciales.