Alcaldesa Valenzuela pidió mayor interconexión tras dichos del ministro De Grange sobre Chicureo

Las declaraciones del ministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, respecto a que una de las principales herramientas para enfrentar la congestión vehicular en Chicureo es fomentar el uso del transporte público, reabrieron el debate sobre los problemas de conectividad que afectan a la comuna de Colina y a miles de vecinos que diariamente se desplazan hacia distintos puntos de la Región Metropolitana.

En ese contexto, la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, sostuvo que el crecimiento experimentado por la comuna durante las últimas décadas exige soluciones más amplias que permitan responder a una realidad territorial y demográfica muy distinta a la existente años atrás.

“Ministro, necesitamos incentivos ajustados a la realidad de nuestra comuna. Durante años hemos esperado una mayor interconexión. Colina ha crecido enormemente y hoy requiere soluciones de conectividad que acompañen ese desarrollo y mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos”, señaló la autoridad comunal.

La discusión surgió luego de que De Grange abordara la congestión que afecta diariamente a Chicureo y planteara que seguir promoviendo el transporte público debe ser una prioridad para enfrentar el aumento de los desplazamientos en el sector.

Frente a ello, Valenzuela afirmó que el desafío de la movilidad requiere una mirada integral que combine mejores servicios de transporte con nuevas obras de infraestructura y alternativas de conectividad.

“Hoy miles de personas se trasladan diariamente desde distintos sectores de Colina hacia sus lugares de trabajo, estudio o servicios. Por eso es fundamental seguir avanzando en soluciones que permitan mejorar la conectividad y ofrecer más alternativas de movilidad para nuestros vecinos”, indicó.

La alcaldesa destacó que comunas y sectores como Colina Centro, Chicureo, Piedra Roja, Chamisero y Santa Elena han experimentado un crecimiento sostenido, situación que ha incrementado la demanda por mejores accesos y una red vial más robusta.

En ese sentido, recordó que actualmente existen proyectos destinados a mejorar la circulación y reducir los tiempos de desplazamiento, entre ellos el ensanche de Avenida Chicureo y otras iniciativas orientadas a fortalecer la conectividad interna y externa de la comuna.

“Estamos trabajando para que la entrada y salida de Chicureo sea cada vez más fluida. Sabemos que la conectividad es uno de los principales desafíos para nuestros vecinos y seguiremos impulsando proyectos que permitan responder al crecimiento que ha tenido la comuna”, afirmó.

La autoridad comunal también abordó el impacto económico que enfrentan muchas familias producto de los traslados diarios hacia Santiago y otros sectores de la capital.

“Como municipio no tenemos atribuciones sobre el sistema de peajes, pero sí hemos planteado esta inquietud ante las autoridades correspondientes. Creemos que es importante seguir analizando todos los factores que inciden en la movilidad de nuestros vecinos, especialmente en una comuna que ha crecido de manera tan significativa durante los últimos años”, señaló.

Valenzuela insistió en que el crecimiento residencial de Colina debe ir acompañado por inversiones en infraestructura y transporte que permitan absorber la creciente demanda de desplazamientos.

Finalmente, reiteró la disposición del municipio para colaborar con las autoridades sectoriales en la búsqueda de soluciones de largo plazo. “Como municipio no tenemos atribuciones sobre el sistema de peajes, pero sí hemos planteado esta inquietud ante las autoridades correspondientes. Creemos que es importante seguir analizando todos los factores que inciden en la movilidad de nuestros vecinos, especialmente en una comuna que ha crecido de manera tan significativa durante los últimos años”, indicó.

Finalmente, Isabel Valenzuela reiteró que el municipio continuará colaborando con las autoridades sectoriales para impulsar iniciativas que permitan fortalecer la conectividad y responder a los desafíos que presenta una de las comunas con mayor crecimiento de la Región Metropolitana.

Las declaraciones del ministro Louis de Grange volvieron a instalar la discusión sobre la congestión en Chicureo, pero también pusieron de relieve un desafío más amplio: avanzar hacia una mayor interconexión para Colina, acompañando con infraestructura y conectividad el desarrollo que ha experimentado la comuna en las últimas décadas.