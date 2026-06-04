Desbordes no cede por Santiago 1 y emplaza a ministro Rabat: “Hágala fuera del radio urbano”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, reafirmó su rechazo a la ampliación de la cárcel Santiago 1 y respondió a las declaraciones del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, quien insistió en la necesidad de continuar con el proyecto pese a la suspensión provisoria decretada por la justicia.

La controversia se produjo luego de que el 17° Juzgado Civil de Santiago acogiera una medida precautoria presentada por la Municipalidad de Santiago, ordenando paralizar temporalmente las obras de ampliación del recinto penitenciario mientras se resuelve la demanda de nulidad impulsada por el municipio.

Frente a los argumentos del Ejecutivo sobre el déficit de infraestructura penitenciaria y el hacinamiento en las cárceles del país, Desbordes aseguró que comparte el diagnóstico, pero no la solución propuesta por el Gobierno.

“No discuto que Santiago requiere una ampliación de la capacidad de cárceles (…) lo que yo le digo al ministro es: hágala fuera del radio urbano, aléjela como se está haciendo en todo Chile”, sostuvo el jefe comunal en conversación con radio Duna.

El alcalde insistió en que la construcción de nuevos recintos penitenciarios no requiere necesariamente emplazarlos en sectores densamente poblados y afirmó que existen alternativas disponibles en la Región Metropolitana.

“Esto se soluciona siempre con concesiones, se compra. No sé si el ministro creerá que esos terrenos donde se construyeron todas las demás cárceles eran terrenos de Gendarmería, obvio que no, obvio que hubo que comprar terrenos”, señaló.

Desbordes fue más allá y aseguró que incluso Gendarmería dispone de terrenos que podrían ser utilizados para esos fines. “Gendarmería sí tiene un terreno en la zona metropolitana. Le voy a mandar una nota al ministro para contarle, a lo mejor él no la han contado, por eso comete este error garrafal, brutal, de decir que no tiene terrenos”, afirmó.

El alcalde argumentó que la zona donde se proyecta la ampliación de Santiago 1 ya enfrenta una alta concentración de infraestructura crítica y problemas urbanos que hacen inviable seguir aumentando la capacidad del recinto. “Está saturada. Es lo que no hemos logrado que entienda el ministro y el subsecretario”, indicó.

Las declaraciones se producen luego de que Rabat defendiera públicamente el proyecto, calificando el hacinamiento penitenciario como “un problema de bien común” y asegurando que el país requiere ampliar la capacidad carcelaria para enfrentar el aumento de la población penal.

Sin embargo, Desbordes acusó falta de disposición al diálogo por parte del Ejecutivo durante la tramitación del proyecto. “Nunca han tenido ni la más mínima deferencia de decir sabe que, reunámonos, pero ya la verdad que me da lo mismo”, afirmó.

Asimismo, cuestionó la confianza del Ministerio de Justicia en revertir rápidamente la resolución judicial que suspendió las obras. “Dicen, no, si esto es re fácil, esto se apela. Yo también soy abogado, estoy lejos del prestigio de Rabat, eso no lo discuto, pero creo que aquí se equivocan en el análisis, porque la resolución de la magistrada es muy contundente”, sostuvo.

El jefe comunal recalcó que su oposición no responde a razones políticas ni a diferencias con el actual Gobierno, sino a una postura que ha mantenido desde antes del cambio de administración. “Yo no estoy contra el gobierno, yo estoy contra el proyecto, y no voy a cambiar de opinión porque el gobierno cambió, yo tengo que ser coherente”, señaló.

Finalmente, reiteró su emplazamiento al titular de Justicia para buscar una alternativa distinta a la ampliación de Santiago 1. “Yo le pido al ministro Rabat que llame a Gendarmería, para que le cuenten que sí hay terrenos, y que construya en esos terrenos que están fuera del radio urbano, y que lo haga como en todo el resto de Chile, por favor”, concluyó.