PDI y Fiscalía desarticulan mayor asociación delictiva dedicada al robo de madera en Ñuble

El mayor golpe contra el robo de madera en la historia de la Región de Ñuble concretaron el Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía de Ñuble y la Policía de Investigaciones, tras una investigación que culminó con la detención de 17 integrantes de una asociación delictiva dedicada a la sustracción y comercialización ilegal de recursos forestales.

La operación fue desarrollada por detectives de las brigadas de Investigación Criminal de Chillán y de Lavado de Activos de la PDI, luego de una indagatoria que se extendió por cerca de un año y medio y que permitió acreditar al menos 14 hechos ocurridos en predios de Forestal Arauco S.A., ubicados en la comuna de El Carmen.

El fiscal jefe del SAC Ñuble, Rolando Canahuate, explicó que la organización fue formalizada por una serie de delitos vinculados al robo sistemático de madera y destacó que la investigación apuntó no sólo a identificar a los responsables directos, sino también a afectar la estructura económica de la agrupación.

“Lo que buscamos en el Sistema de Análisis Criminal es atacar donde más les duele, que es precisamente su patrimonio”, afirmó el persecutor, quien precisó que se solicitó la retención de 28 productos bancarios asociados a los imputados. “Seguir la ruta del dinero es la única forma de ir acabando con este tipo de organizaciones”, añadió.

Entre los resultados del operativo figura la incautación de 40 vehículos utilizados para la comisión de los delitos, además de camiones, tractores y maquinaria forestal avaluados en aproximadamente $1.500 millones. A ello se sumó la incautación de madera valorizada en cerca de $3 mil millones, hallada en un aserradero que funcionaba como centro de operaciones de la organización.

Durante los allanamientos también fueron decomisados más de $3 millones en efectivo, tres escopetas, un revólver y más de cien municiones. Las armas mantenían sus números de serie adulterados, según expuso la Fiscalía durante la formalización.

La investigación estableció que el líder de la organización era Carlos Jara Urra, propietario de la Sociedad Forestal Monte Verde SpA, ubicada en la comuna de Chillán. Desde ese lugar se coordinaban las labores de tala, acopio, transporte y procesamiento de la madera sustraída.

Junto a él fueron identificados como cabecillas José Urra Bórquez, Juan Urra Troncoso y Claudio Montes Constanzo. El Juzgado de Garantía de Yungay decretó la prisión preventiva para los cuatro imputados por considerarlos un peligro para la seguridad de la sociedad.

El fiscal Álvaro Serrano explicó que el aserradero operaba como el principal punto de recepción y procesamiento de la madera robada. “Precisamente, en ese aserradero se recibía la madera, se procesaba y comercializaba. Incluso se falseaban guías de despacho, para justificar el transporte de madera sustraída y aparentar la legalidad del cargamento ante eventuales controles policiales o fiscalizaciones en las rutas”, detalló.

La investigación también permitió detectar la participación de trabajadores vinculados a empresas contratistas que prestaban servicios a Forestal Arauco. Según la Fiscalía, tres de los imputados entregaban información estratégica sobre predios con menor vigilancia y sectores donde existía madera lista para ser cargada, facilitando así la ejecución de los robos.

El prefecto inspector Enrique Zamora, jefe de la Región Policial de Ñuble, calificó el procedimiento como una investigación histórica para la zona. “Se trata de una investigación criminal histórica que tardó cerca de un año y medio, y en las que se emplearon diversas técnicas de investigación, análisis criminal e inteligencia policial para reunir los medios de prueba suficientes tendientes a establecer la participación de esta asociación ilícita”, señaló.

Por su parte, el delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda, destacó la magnitud del operativo y sostuvo que “se trata del mayor golpe al robo de madera en la historia de la región”.

En la misma línea, el seremi de Seguridad Pública de Ñuble, Héctor Ponce, recordó que el robo de madera forma parte de los delitos priorizados en el plan regional contra el crimen organizado durante 2026.

Los otros imputados formalizados corresponden a Carolina Hidalgo Bahamóndez, Jaime Sandoval Troncoso, Héctor Peña Escalona, Juan Hernández Hernández, Ányelo González Riquelme, Juan Carlos León Urrutia, Fernando Cortés Guajardo, Diego Oyarce Urra, Leonardo Troncoso Rivera, Cristian Neira Sepúlveda, Eduardo Jara Jara, Luis Nahuelhuán Bahamóndez y Andrés Urra Cerna.

Mientras los cuatro principales imputados permanecerán en prisión preventiva, el resto quedó sujeto a medidas cautelares que incluyen la prohibición de acercarse a predios de la empresa afectada, la prohibición de salir del país y la prohibición de comunicarse entre ellos.

El tribunal fijó un plazo de cinco meses para el desarrollo de la investigación, periodo en el que la Fiscalía buscará profundizar las diligencias patrimoniales y avanzar en eventuales acciones vinculadas a delitos tributarios, materia sobre la cual ya se ofició al Servicio de Impuestos Internos.