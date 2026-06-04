Diputado Kunstmann (Rep) pide disculpas por viaje al Caribe: “Primero está Dios, después la familia”

El diputado del Partido Republicano, Leandro Kunstmann, pidió disculpas públicas luego de la controversia generada por su viaje al Caribe durante la semana distrital y por las declaraciones en que señaló que estaba mandatado a realizar su trabajo parlamentario entre lunes y miércoles.

Desde el Congreso, el parlamentario reconoció que sus palabras provocaron cuestionamientos y afirmó comprender las críticas surgidas a raíz del episodio. “Primero, partir pidiendo disculpas públicas al respecto por las declaraciones, especialmente entendiendo el reproche moral que esto puede significar. Uno también está inserto dentro de la misma sociedad en la que están todos los chilenos”, señaló.

El legislador explicó que el viaje respondió a una actividad familiar organizada con mucha anticipación para celebrar una fecha especial de sus padres. “Este viaje se da en un contexto del cumpleaños número 70 de ambos de mis padres, que cumplen este año 70 años, y nos hicieron un regalo después de mucho tiempo de planificación para poder celebrar los 15 miembros de nuestra familia el cumpleaños de ellos en este viaje”, sostuvo.

Kunstmann aseguró además que la salida del país fue informada previamente y que realizó las consultas correspondientes antes de concretarla. “Yo siempre he dicho que primero que nada está Dios, después la familia. Este era un compromiso familiar adquirido desde hace mucho tiempo. Yo realicé todas las consultas, esto fue informado desde un principio”, afirmó.

El diputado agregó que comprendía las críticas generadas por la situación, aunque insistió en que existía un compromiso familiar que consideró imposible de postergar. “Uno entiende y, vuelvo a repetir, entiende el reproche moral, pero siempre hubo un compromiso familiar ineludible que yo tenía que cumplir, no solamente con mis propias hijas, sino también con mi familia y mis hermanos”, indicó.

Uno de los puntos que generó mayor controversia fueron sus declaraciones previas, cuando afirmó que estaba mandatado a realizar su trabajo parlamentario entre lunes y miércoles, días en que se desarrollan las sesiones y comisiones legislativas.

Ante ello, Kunstmann realizó un mea culpa y aseguró que sus dichos fueron desafortunados y sacados de contexto. “Nosotros los parlamentarios trabajamos de lunes a domingo”, afirmó.

El legislador explicó que su referencia apuntaba específicamente a las labores legislativas que se desarrollan en el Congreso Nacional.

“A lo que yo me referí es que, obviamente, el trabajo parlamentario, de las discusiones de los proyectos de ley, las enmiendas que uno le puede hacer a los mismos proyectos de ley, y la discusión es acá en el Parlamento”, comentó.

Finalmente, insistió en que el ejercicio del cargo no se limita a los días de sesión y que las responsabilidades parlamentarias se extienden durante toda la semana.

“Uno entiende, y así lo he demostrado desde marzo, desde que yo asumí, desde mucho antes, desde cuando yo era concejal, que el trabajo es 24/7 y de lunes a domingo. Se me sacó del contexto, yo lo entiendo, pido disculpas al respecto y el trabajo se hace siempre”, concluyó.