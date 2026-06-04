Los chats que complican a Dorothy Pérez: gestiones y presiones de Hermosilla y Correa en su favor

Nuevas revelaciones surgidas a partir de los chats del caso Hermosilla dejan en una posición incómoda a la contralora general, Dorothy Pérez.

Aunque ella ha negado cualquier conocimiento o participación en gestiones realizadas por Luis Hermosilla y el abogado José Ramón Correa en su favor, las conversaciones entre ambos -y dadas a conocer por Reportea.cl- muestran un seguimiento permanente de su conflicto con el entonces contralor Jorge Bermúdez, intercambios de información sobre su defensa, coordinaciones respecto del recurso de protección que presentó tras ser removida como subcontralora y conversaciones sobre posibles gestiones ante actores relevantes del Poder Judicial.

Los antecedentes también reflejan una estrategia común para respaldar a Pérez y debilitar la posición de Bermúdez, lo que abre interrogantes sobre la probidad de las acciones desplegadas por ambos abogados en medio de esa disputa institucional.

Según los chats y antecedentes descritos, las gestiones relacionadas con Dorothy Pérez se concentraron principalmente en el período posterior a su destitución como subcontralora en 2018 y durante la tramitación de su recurso de protección ante la Corte Suprema. José Ramón Correa, quien mantenía una relación cercana con Pérez, informó a Luis Hermosilla sobre argumentos jurídicos que respaldaban la tesis de que Jorge Bermúdez no tenía facultades para removerla de su cargo. Ambos intercambiaron antecedentes, artículos de prensa y conversaciones sobre el conflicto, evidenciando un seguimiento constante del caso.

Los mensajes muestran además intentos de influir o gestionar información en torno a la causa. En octubre de 2018, cuando el recurso ya estaba en la Corte Suprema, Correa le señaló a Hermosilla que su “gestión” era “determinante” debido a los plazos que enfrentaban. Ese mismo día comentaron una eventual visita del entonces presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, a La Moneda, sugiriendo que podía ser “un buen momento” para abordar el tema de la Contraloría. Posteriormente, Hermosilla informó a Correa que el recurso de la “subCGR” había llegado a la Suprema y que estaba siendo visto por Matías de la Noi, entonces relator de la Tercera Sala.

Tras la victoria judicial de Dorothy Pérez, quien fue reincorporada por fallo de la Corte Suprema el 30 de noviembre de 2018, Correa y Hermosilla mantuvieron una postura muy crítica hacia Jorge Bermúdez. En febrero de 2019 comentaron estrategias para que Pérez mantuviera la ofensiva pública y jurídica contra el contralor. Hermosilla sostuvo que debía “darle como bombo en fiesta” y no perder la iniciativa, mientras Correa afirmó que en marzo podrían propinarle a Bermúdez “golpes de los que le será difícil pararse”. La conversación concluyó con Hermosilla señalando que había que “destaparle todo a Bermúdez”.

Posteriormente, cuando Bermúdez fue denunciado por Dorothy Pérez por el presunto acceso ilegal a sus correos institucionales, Correa y Hermosilla volvieron a intercambiar opiniones sobre el caso. Ambos cuestionaron duramente al entonces contralor, calificando sus actuaciones de “locura” y comentando que existía una denuncia en el Ministerio Público relacionada con los correos electrónicos. Correa incluso sostuvo que Bermúdez habría cometido delitos en ese episodio y se comprometió a conseguir antecedentes para Hermosilla.

Por su parte, Dorothy Pérez negó cualquier participación de Correa o Hermosilla en la estrategia judicial de su recurso de protección. Afirmó que toda la defensa estuvo a cargo del abogado Ciro Colombara, que no conocía personalmente a Luis Hermosilla, que nunca habló con ministros de la Corte Suprema sobre el caso y que tampoco tuvo contactos con autoridades del gobierno respecto de su conflicto con Jorge Bermúdez. Asimismo, señaló que desconocía cualquier gestión realizada por Correa o Hermosilla ante ministros del máximo tribunal.