Quiroz defiende manotazo a deudores del CAE: “Las deudas se pagan y vamos a seguir cobrando”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, salió a respaldar los embargos de cuentas bancarias impulsados por la Tesorería General de la República contra deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), en medio de las críticas surgidas por usuarios que denunciaron el vaciamiento de sus cuentas.

Tras participar en la Comisión de Hacienda del Senado, el secretario de Estado recordó que el costo de los créditos impagos termina siendo asumido por el Estado. Según señaló, cada año el fisco desembolsa cerca de US$500 millones para cubrir ante los bancos las obligaciones de quienes no han pagado el CAE.

Quiroz destacó que hace casi tres meses se abrió un proceso de reprogramación de deudas que ya ha sido utilizado por cerca de 30 mil personas. En contraste, aseguró que menos de 1.500 deudores han enfrentado embargos y que una parte importante de ellos corresponde a personas con ingresos superiores a los $3 millones mensuales, incluyendo casos sobre los $5 millones.

Pese a defender la continuidad de los cobros, el ministro afirmó que evaluará junto a Tesorería alternativas distintas al embargo para quienes perciban menos de $3,5 millones al mes. “El objetivo principal es que la gente se acerque y reprograme”, sostuvo.

Con todo, descartó poner fin a las acciones de cobranza y enfatizó que el proceso seguirá adelante. “Las deudas se pagan. Vamos a seguir cobrando”, afirmó.