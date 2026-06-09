Economistas rechazan AC contra Nicolás Grau y advierten daño institucional a Hacienda

Un grupo de 52 economistas, académicos y exautoridades vinculadas al mundo económico difundió una declaración pública en la que cuestionan la acusación constitucional impulsada contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, advirtiendo que la iniciativa podría generar consecuencias negativas para la institucionalidad económica y fiscal del país.

En el documento, los firmantes sostienen que la acción impulsada contra el exsecretario de Estado carece de sustento suficiente y desvirtúa el propósito de uno de los mecanismos de control más relevantes contemplados en el sistema político.

“Quienes suscribimos esta declaración consideramos que la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, planteada como se ha hecho en el debate público, carece de fundamentos y su eventual materialización podría generar efectos perjudiciales para la calidad de nuestras instituciones democráticas y para el orden fiscal que el país ha construido durante décadas”, señala la declaración.

Los economistas advierten que la acusación constitucional está diseñada para resguardar el cumplimiento de la Constitución y no para resolver controversias sobre decisiones técnicas o diferencias de criterio económico.

“La acusación constitucional tiene por propósito resguardar el cumplimiento de la Constitución. Sin embargo, en los últimos años distintos sectores políticos han recurrido a esta herramienta para abordar diferencias de criterio político o técnico, debilitando la legitimidad de un importante mecanismo de control democrático”, afirman.

Asimismo, enfatizan que el Ministerio de Hacienda cumple un rol central en la conducción económica del país y que someter sus estimaciones técnicas a este tipo de acciones puede generar efectos institucionales de largo plazo.

“El Ministerio de Hacienda es el pilar de la conducción económica de Chile. Convertir sus proyecciones técnicas en objeto de acusación constitucional debilita ese rol para el futuro”, sostienen.

La declaración también aborda la controversia en torno a las proyecciones fiscales y de deuda pública, señalando que las diferencias metodológicas son habituales en la disciplina económica y no constituyen por sí mismas una infracción constitucional.

“Las proyecciones fiscales y de deuda pública constituyen ejercicios técnicos, que dependen de supuestos acerca de la evolución futura de variables económicas, financieras y fiscales. Las diferencias entre proyecciones bajo distintos supuestos son habituales en todos los países, y forman parte del debate legítimo propio de la disciplina económica”, indican.

Los firmantes agregan que “los resultados observados se desvíen de lo proyectado no constituye, por sí mismo, una infracción constitucional” y recuerdan que incluso “existiendo ambigüedades en la metodología para proyectar deuda, es posible que dos proyecciones distintas, realizadas correctamente, lleguen a resultados diferentes”.

Junto con rechazar la acusación, el grupo plantea que la discusión revela la necesidad de fortalecer los estándares de transparencia fiscal y perfeccionar los mecanismos de reporte del Ministerio de Hacienda.

“Esta polémica refuerza la importancia de fortalecer los protocolos de reporte y transparencia del Ministerio de Hacienda, y de avanzar hacia una metodología más robusta y explícita sobre estimaciones de deuda futura, junto al Consejo Fiscal Autónomo y utilizando buenas prácticas internacionales”, señalan.

La declaración concluye con un respaldo a la trayectoria profesional del exministro y un llamado a resguardar el funcionamiento institucional del país.

“Reconocemos la trayectoria académica de Nicolás Grau y su compromiso con el servicio público. Hacemos un llamado a los representantes políticos de todos los sectores a actuar con responsabilidad, resguardando la credibilidad de los mecanismos de control democrático y el adecuado funcionamiento de nuestras instituciones”.

Entre los firmantes destacan figuras de amplia trayectoria en el debate económico nacional e internacional, como el ex presidente del Banco Central Roberto Zahler, los economistas Ricardo Ffrench-Davis, Eduardo Engel, Patricio Meller, Guillermo Larraín, David Bravo, Harald Beyer, Andrea Repetto, José Miguel Benavente, Osvaldo Larrañaga y Álvaro García, además de académicos de universidades como la Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica, Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad de Talca, Universidad Diego Portales, King’s College London, Yale University, Columbia University, University of Cambridge y University of Michigan.