Marisa Navarrete: Inteligencia Financiera permite conocer movimientos bancarios durante delitos

La investigación denominada Operación Tokio, que permitió detectar el movimiento de cerca de $80 mil millones asociados al Tren de Aragua y derivó en la formalización de 17 personas, volvió a instalar el debate sobre el levantamiento administrativo del secreto bancario y las herramientas disponibles para combatir el crimen organizado.

En ese contexto, la abogada penalista y exfiscal Marisa Navarrete defendió el proyecto que crea un subsistema de inteligencia financiera, iniciativa que actualmente se discute en el Congreso y que busca otorgar mayores facultades para detectar operaciones sospechosas vinculadas a organizaciones criminales.

La exjefa de la Oficina de Litigación Penal del Servicio de Impuestos Internos sostuvo que el mecanismo permitiría actuar en una etapa previa a la comisión de los delitos, algo que hoy no ocurre bajo las atribuciones tradicionales de la Fiscalía. “Evidentemente, el secreto bancario es una herramienta útil para prevenir delitos de esta naturaleza o delitos asociados con el crimen organizado”, afirmó en conversación con Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler.

Navarrete explicó que la diferencia fundamental radica en que actualmente el Ministerio Público sólo puede solicitar el levantamiento del secreto bancario una vez iniciada una investigación penal y con autorización judicial. “La Fiscalía, por definición, interviene después de haberse cometido un delito. La Fiscalía no puede intervenir para prevenir delitos determinados”, señaló.

Por ello, defendió la incorporación de nuevas facultades dentro del sistema de inteligencia financiera. “Esta herramienta de prevención, de conocer movimientos bancarios antes de que se cometan los delitos o mientras se están cometiendo, es una facultad muy relevante para casos de crimen organizado”, sostuvo.

La discusión cobró fuerza luego de que la Fiscalía Metropolitana Sur revelara que la red desbaratada en la Operación Tokio utilizaba una compleja estructura financiera para mover recursos obtenidos mediante extorsiones, lavado de activos y otras actividades ilícitas. Según la investigación, los fondos terminaban llegando a Carlos “Bobby” Gómez, uno de los líderes del Tren de Aragua actualmente encarcelado en Colombia.

En la causa aparecen involucrados dos funcionarios bancarios: un ejecutivo del Banco Santander y una trabajadora externa de BancoEstado, quienes habrían facilitado distintas operaciones vinculadas a la organización criminal.

Frente a las críticas que han surgido respecto de una eventual afectación a la privacidad de los ciudadanos, Navarrete descartó que el objetivo de la norma sea revisar indiscriminadamente la información financiera de las personas.

“Por cierto que a nadie le va a interesar lo que come un político determinado en el supermercado. A eso no está destinado el levantamiento del secreto bancario. Está destinado, como dije, a prevenir delitos”, afirmó.

La exfiscal enfatizó además que la facultad no operaría de manera arbitraria ni discrecional, sino bajo criterios previamente definidos y vinculados exclusivamente a investigaciones relacionadas con crimen organizado.

“No es que hoy día se levante y el director diga: ‘mire, hoy día voy a levantar el secreto bancario de todos los abogados’. No, no es así. Tiene que haber indicios que van a estar establecidos en las políticas, en las resoluciones, de cuándo se va a pedir el levantamiento del secreto bancario”, explicó.

Añadió que esos antecedentes deberán estar directamente relacionados con actividades ilícitas complejas. “Va a tener que, obviamente, relacionarse con delitos del crimen organizado, porque de eso estamos hablando”, precisó.

Finalmente, Navarrete cuestionó el tono que ha adquirido el debate político en torno a la medida y sostuvo que la discusión se ha alejado de los objetivos concretos de la herramienta.

“Yo creo que esta discusión me parece a mí bastante artificial y está muy teñida con el ámbito político, y que no tiene que ver, y no puede ser vinculada con el ámbito político”, concluyó.