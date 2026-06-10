Caso Hermosilla: Fiscalía abre investigación por denuncia PS contra nuevo embajador en Israel

El Ministerio Público acogió una denuncia presentada por la senadora Daniella Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri, ambos del Partido Socialista, para investigar eventuales delitos que habrían quedado al descubierto en conversaciones entre los abogados Luis Hermosilla y Gabriel Zaliasnik, recientemente nombrado embajador de Chile en Israel.

La acción judicial fue ingresada el pasado 8 de junio y se sustenta en antecedentes publicados por el medio Reportea, que dan cuenta de intercambios atribuidos a ambos abogados en el marco de distintas causas consideradas sensibles durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

Entre los hechos expuestos en la denuncia figuran eventuales irregularidades relacionadas con el uso de recursos públicos y actuaciones de autoridades. Según el documento, se solicita indagar posibles delitos de malversación de caudales públicos, fraude al Fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias e interceptación ilegal de comunicaciones.

Los antecedentes apuntan, entre otros aspectos, a una supuesta solicitud para acceder a gastos reservados del Estado con el objetivo de financiar una defensa penal privada. También se mencionan gestiones relacionadas con honorarios en la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), actuaciones vinculadas a nombramientos judiciales y solicitudes de resoluciones favorables en tribunales. Asimismo, la denuncia incorpora referencias a presuntos requerimientos de interceptación telefónica y seguimientos contra dirigentes políticos de oposición sin autorización judicial.

La senadora Daniella Cicardini sostuvo que “las revelaciones del Caso Hermosilla que involucrarían al nuevo embajador en Israel apuntan a hechos gravísimos: eventual uso de gastos reservados para defensas penales, presiones sobre el Poder Judicial y espionaje político”. Añadió que “eso sí daña la democracia y la confianza en las instituciones. Por eso presentamos esta denuncia, para que estos hechos se investiguen”.

Por su parte, el diputado Daniel Manouchehri afirmó que “las conversaciones entre Hermosilla y Zaliasnik no son un simple chat privado. Revelan presuntos usos de recursos públicos, influencias en jueces y espionaje político para proteger a los suyos y perseguir adversarios”. A juicio del parlamentario, “esto es demasiado grave para quedar reducido a una explicación comunicacional”.

El legislador también cuestionó la decisión del Ejecutivo de designar a Zaliasnik como representante diplomático en Israel. “El gobierno debe explicar por qué nombró embajador a una persona vinculada a antecedentes de esta gravedad. Eso no es un error de criterio, es un patrón”, señaló.

La apertura de la investigación se suma a otras acciones impulsadas por ambos parlamentarios en distintas aristas del caso Hermosilla y de la denominada trama de la Muñeca Bielorrusa, causas que han derivado en denuncias, querellas, oficios de fiscalización y acusaciones constitucionales contra integrantes del Poder Judicial y otras autoridades vinculadas a las indagatorias.