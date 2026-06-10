Fiscalía abre investigación contra senador Kusanovic por denuncia de devoluciones de sueldo

La Fiscalía Regional de Magallanes abrió una investigación contra el senador independiente Alejandro Kusanovic luego de tomar conocimiento de una denuncia que acusa devoluciones forzadas de parte del sueldo de un exfuncionario de su equipo parlamentario.

Según el diario La Segunda, la causa quedó a cargo de la fiscal jefe de Punta Arenas, Johanna Irribara Alarcón, y comenzó tras la difusión pública de antecedentes relacionados con la presentación realizada por Rodrigo Gutiérrez Soto, quien se desempeñó como secretario encargado de la oficina parlamentaria de Puerto Natales entre marzo de 2022 y diciembre de 2025.

La denuncia, patrocinada por el abogado Carlos Abarzúa Villegas, incluía dos materias: una relacionada con un despido injustificado y otra referida a supuestas devoluciones de dinero desde la remuneración del trabajador hacia terceros.

Según informó el fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, el Ministerio Público decidió iniciar diligencias una vez conocidos los antecedentes. “Efectivamente, la Fiscalía Regional de Magallanes y Antártica recibió diversos antecedentes en relación a algunas conductas que se le están imputando al honorable senador Alejandro Kusanovic. Se recibieron esos antecedentes, se abrió una causa que se está investigando. Se asignó a la Fiscal jefe de Punta Arenas. La causa es una causa vigente, con diligencias pendientes”, señaló.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, la Comisión de Ética y Transparencia del Senado revisó la presentación del exfuncionario en marzo pasado, pero resolvió que no correspondía pronunciarse sobre el fondo de los hechos denunciados. En su respuesta, indicó que, por la naturaleza de las acusaciones, estas debían ser presentadas ante las instancias competentes.

Mientras la demanda laboral sí fue ingresada ante el Juzgado de Puerto Natales por presunto despido injustificado y cobro de prestaciones, la denuncia vinculada a las supuestas devoluciones de remuneraciones no había sido presentada ante la justicia hasta que los antecedentes llegaron a conocimiento de la Fiscalía.

Fuentes conocedoras del caso sostienen que el mecanismo denunciado no correspondería a una devolución directa de dinero al parlamentario. Según esa versión, el exfuncionario habría sido obligado a destinar parte de su remuneración a terceras personas vinculadas a medios de comunicación de la zona.

Consultado por el inicio de la investigación, Kusanovic afirmó que desconocía la existencia de la causa penal. “No sabía. Es bueno que se aclare la situación. Yo no tenía mucho contacto con esta persona”, indicó en referencia a Rodrigo Gutiérrez.

El senador también manifestó su disposición a colaborar con las diligencias que realice el Ministerio Público. Ante la consulta sobre la posibilidad de entregar sus equipos electrónicos, respondió: “Así es”.

Respecto de las acusaciones, Kusanovic sostuvo que no tiene antecedentes sobre los hechos denunciados. “No tengo conocimiento alguno del tema”, afirmó.

La investigación se encuentra en etapa inicial y la Fiscalía mantiene diligencias pendientes para determinar la existencia de eventuales responsabilidades penales.