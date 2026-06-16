Diputado Cretton y agravante “capucha” en Registro de Vándalos: “Va en la dirección correcta”

Mientras el Gobierno impulsa con suma urgencia el proyecto que crea el Registro Único de Vándalos e Incivilidades, en el Congreso también avanza una discusión paralela sobre el endurecimiento de las sanciones para quienes cometan delitos ocultando su identidad.

En ese contexto, el diputado de la UDI e integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Eduardo Cretton, respaldó la indicación presentada por el Ejecutivo al denominado proyecto anticapuchas, que incorpora nuevas agravantes para delitos cometidos con el rostro cubierto.

Durante una entrevista en Al Pan Pan de El Mostrador, el parlamentario sostuvo que la propuesta apunta a fortalecer las herramientas para perseguir este tipo de conductas. “Creemos que la indicación presentada por el Ejecutivo va en la dirección correcta de sancionar con mayor gravedad aquellos que cometen delitos utilizando capuchas”, afirmó.

El debate se produce en medio de la tramitación del Registro Único de Vándalos e Incivilidades, iniciativa que contempla la creación de un padrón para quienes sean condenados por una serie de conductas vinculadas al desorden público. El proyecto considera 33 actos sancionables y un conjunto de restricciones que van desde limitaciones para acceder a determinados beneficios estatales hasta impedimentos para obtener o renovar documentos como licencias de conducir o pasaportes.

Respecto de las críticas formuladas desde la oposición, particularmente por la proporcionalidad de algunas penas, Cretton reconoció que existen aspectos que deberán ser revisados durante la discusión legislativa. “Se puede producir lo que efectivamente ha señalado el diputado Leiva, que es una disparidad en la proporción”, indicó.

Las observaciones surgieron luego de que algunos parlamentarios advirtieran que ciertas conductas vinculadas al orden público podrían terminar recibiendo sanciones más altas que otros delitos de mayor gravedad.

Frente a ello, el diputado explicó que recientemente la Comisión de Seguridad aprobó un proyecto relacionado con el uso de capuchas durante la comisión de delitos, originalmente impulsado por la bancada del Partido de la Gente y posteriormente complementado por el Ejecutivo.

“Presentó una agravante genérica al artículo 12 del Código Penal, donde se establece que esta agravante de cometer delitos a rostro cubierto efectivamente va en la dirección correcta”, explicó.

Pese a su respaldo a la iniciativa, el parlamentario señaló que la discusión aún debe perfeccionarse en el Senado para evitar desequilibrios en el sistema penal.

“Esto tiene que ser revisado por el Senado, donde nosotros esperamos que el principio de proporcionalidad se mantenga”, sostuvo.

Cretton defendió que el uso de capuchas durante la comisión de delitos constituye una conducta que justifica un reproche penal mayor debido a la intención de dificultar la identificación de los responsables.

“Lo que busca es finalmente evadir la acción de la justicia”, concluyó.