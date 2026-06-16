Exportadores bolivianos acusan daño reputacional a industria forestal por operativo policial chileno

En una conversación exclusiva con Aquí Arica, el presidente de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), Pedro Colanzi, expresó sus dudas sobre el operativo antidrogas realizado en Chile, en el que la fiscalía de Arica dio con el hallazgo de 108 toneladas de cocaína impregnada en maderas de la selva amazónica que iban destinadas a 14 países. También advirtió la existencia de una grave daño reputacional a la industria forestal boliviana, la cual significa un 1,4% del Producto Interno Bruto nacional con 2.000 mil empleados directos e indirectos, 12 mil empresas de diversos tamaños y despachos anuales por US$ 100 millones en exportaciones.

El dirigente empresarial afirmó que el método de impregnación “es casi imposible que se haga en maderas duras amazónicas como las que exportamos. Eso es posible que pueda hacerse en el pino, pero en las maderas tropicales es muy difícil. En Bolivia no conocemos esa tecnología. La impregnación en maderas duras tendría que quedarse en la superficie y no en el medio como se está sugiriendo. Incluso tendría que mostrar manchas y ser detectadas con los canes y con un estudio, y no es así. Esto hay que aclararlo bien por las relaciones de nuestros países. Por eso estamos pidiendo un peritaje internacional. No puede ser que un conjunto de empresas se haya puesto de acuerdo en tratar de meter 40 o 60 contenedores, sabiendo que toda la fuerza de lucha contra el narcortráfico de Chile está tras esta droga”.

Colanzi señaló que, una vez conocida la noticia en Bolivia, recién la Fiscalía y la policía activaron “una caza de brujas”, realizando operativos en los aserraderos y detuvieron un contenedor de puertas con destino a Miami, el que también fue detectado con droga impregnada. “Nos han paralizado el sector y resulta que estamos a punto de empezar la zafra (cosecha). El golpe reputacional ha sido tremendo. Creo que por parte de la Fiscalía chilena se ha manejado muy torpe, especialmente como se ha hecho conocer esto. Sobre esa madera incautada en el aeropuerto de Viru Viru, puedo decirle que esto ya ha pasado y, a veces, por los químicos usados para su tratamiento, aparecen falsos positivos, los cuales luego con pruebas más específicas esto se ha descartado”, planteó.

El dirigente dijo que el número de contenedores retenidos con maderas llegó a 60 unidades, sin tener respuesta clara sobre su destino futuro. “Nadie en Bolivia supo nada. Nosotros hicimos gestiones con la Empresa Portuaria Arica y no reunimos con tres de sus ejecutivos. Ellos nos dijeron que solo administraban el Puerto y no tenían que ver con las investigaciones de la Fiscalía. Hay cosas extrañas aquí. ¿Por qué si se estaba haciendo una investigación, se seguían mandando contenedores a Chile? Aquí se creía que era parte del procedimiento de Chile, incluso enviaron cargas a San Antonio. Esto no es muy coherente para un país que tiene leyes serias”, aseveró Colanzi.

Por su parte, la representante de seis exportadores forestales bolivianos, la abogada Anne Watanabe, confirmó que viajó a Arica para realizar gestiones sobre la retención de los contenedores con madera. La profesional desestimó la existencia de drogas en sus cargas, atribuyendo esta situación “a una posible contaminación aérea generada en el propio puerto, ya que dispusieron nuestra carga al lado de la madera que había sido incautada con droga en un operativo anterior. Nosotros vamos a demostrar que nuestra carga no tiene droga, porque llevamos varias décadas exportando por el Puerto de Arica y nunca nos había pasado esto. Lo extraño es que otros cargamentos que permanecieron en sitios extraportuarios fuera del Puerto y de las mismas empresas no presentaron trazas de droga”.

Watanabe confirmó que está estudiando la presentación de acciones judiciales en contra de la Fiscalía, para lograr la liberación de la madera incautada. “Los informes que nosotros tenemos, es que según el Instituto de Chile hay trazas de menos del 5% de las sustancias que dicen haber pesquisado. Eso bien pudo ser contaminación aérea precisamente porque nuestras maderas quedaron expuestas al lado de las que sí tenían droga. El concesionario TPA del puerto nos debe una explicación por esto. El fenómeno de transferencia de partículas existe”, indicó.

Viceministro boliviano en Arica

Una de las situaciones que más crispó al Gobierno boliviano resultó ser la del operativo antidrogas, que fue “reventado” en medio de las gestiones que realizaba silenciosamente con su par chileno para esclarecer el estado de los contenedores con madera. La discordia boliviana creció a raíz de que el martes, un día después del punto de prensa, llegó a Arica el viceministro de Comercio Exterior e Integración de Bolivia , Rodrigo Arce, junto a representantes de la cargas retenidas, luego de gestiones diplomáticas bilaterales.

La autoridad se reunió con el delegado presidencial regional, Cristian Sayes, para requerir detalles sobre este asunto. Este último confirmó que la cita fue solicitada por correo electrónico, acompañada de una carta, y no por la plataforma de lobby. “Como no había ninguna petición y solo decía que quería saludarnos, accedimos. El viceministro me presentó al equipo que estaría trabajando sobre este tema y que pedirían un peritaje internacional. Creo que pidió también una entrevista con la Fiscalía, pero no la obtuvo”.

Esta sería la segunda vez en el año que el Gobierno boliviano envía a una autoridad para requerir detalles sobre los decomisos de madera. La primera fue el 13 de enero, cuando llegó hasta este puerto el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, quien asumió el 3 de junio como ministro de Defensa. En esa ocasión, la autoridad boliviana viajó con fiscales bolivianos y representantes de la Guardia Civil Española y la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) y se reunió con el fiscal regional Mario Carrera en Arica.

Tras ese encuentro anunció que se realizaría un trabajo conjunto con Chile, a través del recién conformado Equipo Conjunto de Investigación (ECI) entre las fiscalías de ambos países. Es más, pese a que ahora el Gobierno boliviano desconoce el trabajo colaborativo, Justiniano admitió en enero que ya se había iniciado una fiscalización en los puertos donde Bolivia moviliza su carga, en especial las maderas, a raíz del hallazgo del primer contenedor con 700 kilos bajo esa nueva modalidad de tráfico en octubre del año pasado.