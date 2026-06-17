“Bala de plata” de Kast no logra acreditar gasto con empresa digital favorita de los republicanos

La semana pasada, Aquí Biobío informó el caso de Alejandro Navarro, a quien el Servicio Electoral le rechazó sus gastos de campaña y no solo no le devolverá dinero por sus votos obtenidos, sino que además le está exigiendo que reintegre más de $ 10 millones al fisco.

Pero hay otro político relevante en la zona (al menos en el último tiempo) que también tiene problemas con el Servicio Electoral. Se trata de Fernando Peña Rivera, actual director nacional de Junaeb y quien saltó a la fama nacional después de denunciar presuntos sobreprecios pagados por ese servicio durante el Gobierno anterior.

Peña Rivera fue candidato a diputado por el Partido Republicano en el Distrito 21 (provincias del Biobío y Arauco), donde tuvo una performance aceptable: 22 mil votos. Eso sí, no le alcanzó para quedarse con el único cupo al Parlamento que obtuvo su lista en ese distrito. Pero el premio de consuelo fue mayor, cuando el presidente José Antonio Kast lo nombró director nacional de Junaeb. Posiblemente, su buen sueldo ahora le alcance para pagar sus deudas electorales, ya que el Servel le rechazó su informe de gastos y decidió que por sus votos le devolverían cero pesos.

Los argumentos del Servel apuntan a que los antecedentes aportados por Peña no alcanzaron para levantar las observaciones que tuvo el servicio en una primera revisión.

El gasto más oneroso de entre los cuestionados por el Servel es el pago de $ 10 millones a una empresa de marketing digital, para que esta a su vez contratara propaganda en plataformas como Youtube, Facebook e Instagram. La empresa tiene como nombre Blue Digital Servicios Marketing S.A, la cual facturó más de $ 2 mil millones durante la última elección y la gran mayoría de sus clientes son del Partido Republicano.

Blue Digital pertenece a Andrés Joannon Grez, un experto en análisis de comportamiento digital. Según los documentos que entregó Peña sobre el trabajo de Blue Digital, ésta realizó un catastro de los perfiles en redes sociales que interactuaban positivamente con el candidato para definir cuáles podían ser amplificadores y cuáles podían transformarse en promotores de su campaña. En cuanto a los comentaristas “negativos”, la empresa le ofreció identificarlas, pero además “las borramos, registramos y bloqueamos al emisor”. La democracia en manos del marketing digital.

Por su parte, “Bala de plata” Peña presentó un recurso de reclamación en el Tribunal Calificador de Elecciones, organismo que deberá determinar si corresponde o no una devolución de dinero al excandidato.

La llamada “bala de plata” es una facultad legal que permite que el presidente remueva y nombre a un cargo directivo, sin pasar por el sistema de Alta Dirección Pública. Cada presidente tiene 12 “balas de plata”.