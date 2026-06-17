Colegio de Abogados abre proceso contra embajador Zaliasnik por chats con Luis Hermosilla

El Colegio de Abogados de Chile confirmó la apertura de un proceso disciplinario contra el abogado y actual embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, a raíz de las comunicaciones que sostuvo con Luis Hermosilla y que fueron conocidas en el marco de las investigaciones derivadas del denominado Caso Audios.

La decisión fue informada mediante una declaración pública del Consejo General de la entidad gremial, donde se precisó que el viernes pasado se recibió una solicitud formal para investigar la conducta del exconsejero y asociado del Colegio.

“En cumplimiento de nuestro deber institucional, se ha dado curso a esta denuncia, la que se tramitará conforme al procedimiento establecido en el Reglamento Disciplinario del Código de Ética”, señaló la institución.

La denuncia fue presentada por el abogado Luis Mariano Rendón, querellante en una de las aristas vinculadas al Caso Audios, quien solicita que se investigue la actuación de Zaliasnik e incluso plantea la posibilidad de una eventual expulsión de la orden profesional.

Desde el Colegio de Abogados precisaron que la apertura del procedimiento no constituye una sanción ni implica un pronunciamiento sobre el fondo de los hechos denunciados. Sin embargo, permite iniciar la revisión de los antecedentes bajo las normas disciplinarias vigentes.

La controversia surgió tras la divulgación de conversaciones extraídas del teléfono de Luis Hermosilla, en las que aparece Zaliasnik abordando temas de interés público y materias relacionadas con el ámbito judicial.

Los antecedentes también han generado repercusiones fuera del ámbito gremial. A partir de las revelaciones, el Ministerio Público abrió diligencias investigativas luego de acciones impulsadas por parlamentarios del Partido Socialista.

El caso además ha reactivado cuestionamientos respecto de la permanencia de Zaliasnik como representante diplomático de Chile en Israel.

En ese contexto, el exfiscal Carlos Gajardo sostuvo que el embajador “no está en condiciones de representar al país”, argumentando que los antecedentes conocidos afectan la credibilidad que requiere una autoridad encargada de representar internacionalmente al Estado.

Las declaraciones se suman a las presiones que diversos consejeros del Colegio de Abogados han manifestado para que la institución adopte una posición frente a las revelaciones asociadas al Caso Audios, en medio de un debate sobre la responsabilidad ética de los profesionales involucrados.