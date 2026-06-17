Enap Magallanes incorporará inédita perforación horizontal mientras avanza en hidrógeno verde

Durante los últimos años, Enap ha comenzado a redefinir el rol que busca desempeñar en Magallanes durante las próximas décadas. Sin abandonar la explotación de hidrocarburos, la estatal ha incorporado progresivamente nuevas líneas de trabajo vinculadas a la transición energética y al desarrollo de combustibles de menor huella de carbono.

En ese contexto, la empresa ha asumido un papel relevante en la estrategia regional de hidrógeno verde. A través de acuerdos con compañías internacionales como HIF Global, Total Eren, EDF, RWE y HNH Energy, ha impulsado iniciativas para reutilizar y adaptar infraestructura existente, particularmente en los terminales marítimos Gregorio y Laredo, con el objetivo de facilitar futuras operaciones asociadas a esta industria.

Paralelamente, Enap decidió desarrollar su propio proyecto piloto de hidrógeno verde en Cabo Negro. La iniciativa contempla una inversión cercana a los US$ 14 millones y busca generar experiencia tecnológica y operativa en torno a esta nueva industria. A fines de 2025, la empresa reportaba más de un 70% de avance en la construcción de la primera planta de hidrógeno verde del país, cuya entrada en operación está prevista para 2026.

Sin embargo, mientras los grandes proyectos de hidrógeno verde continúan avanzando en distintas etapas de evaluación e inversión, Enap mantiene su apuesta por fortalecer la producción de hidrocarburos, actividad que sigue siendo el núcleo de su operación en Magallanes.

Prueba de ello es el reciente ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto Coipo ZG-A y Trébol ZG-C, en Tierra del Fuego. La iniciativa contempla una inversión de US$ 96 millones y marca un hito para la empresa al incorporar por primera vez en la región una combinación de perforación horizontal y fracturación hidráulica para la extracción de gas natural.

El proyecto considera hasta 32 pozos de desarrollo y una vida útil estimada de 20 años. Para Enap, la perforación horizontal representa una nueva etapa en la búsqueda de reservas más eficientes y productivas, tecnología ampliamente utilizada en otros mercados, pero que hasta ahora no había sido implementada por la compañía en Magallanes.

Estos movimientos muestran una estrategia de diversificación en la Enap. Mientras explora nuevas oportunidades asociadas al hidrógeno verde y otros combustibles de baja emisión, la empresa estatal continúa modernizando su actividad histórica de producción de hidrocarburos, buscando asegurar su presencia en un escenario energético global cada vez más complejo y diverso.