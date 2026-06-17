Funcionarios del Servicio de Salud Arauco llevaban más de dos años con licencia

Las irregularidades en torno a las licencias médicas golpearon a casi toda la administración pública de Chile, pero en algunos entes, como el Servicio de Salud Arauco (SSA), el impacto equivalió a la caída de un meteorito. Es que el escándalo obligó el año pasado a la salida de su director, Cristian Araneda Sánchez, quien fue uno de los funcionarios de alto rango descubiertos haciendo uso de licencia médica al mismo tiempo que disfrutaban de un viaje al extranjero.

Y los problemas están lejos de terminar. Un informe de la Contraloría determinó que entre enero de 2023 y febrero de 2025 hubo 367 funcionarios que presentaron un ausentismo laboral de más de 180 días. El 22% de esos funcionarios lleva más de un año con licencia médica. Según la auditoría, incluso hubo casos que alcanzan los 790 días de ausencia dentro del período fiscalizado.

La Contraloría sostuvo que el impacto financiero de este ausentismo fue de casi $ 3 mil millones (sobre todo por los recursos invertidos en reemplazos).

El ente además advirtió que en estos casos el Servicio de Salud debió solicitar la evaluación a la Compin, para saber si la salud de los funcionarios es recuperable. Pero en 187 de ellos, el SSA no acreditó haber solicitado la evaluación de salud.

En sus conclusiones, Contraloría ordenó al SSA “remitir los antecedentes documentales que verifiquen haber requerido a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, COMPIN, una evaluación de la condición de irrecuperabilidad de salud de los casos no informados, o bien informar documentadamente los motivos que justifican no haber gestionado con la COMPIN dicha materia”.

Se le enviaron consultas al Servicio de Salud Arauco sobre las acciones tomadas a cabo ante las irregularidades detectadas por Contraloría, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.