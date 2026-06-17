Liderados por ministro Arrau: Carabineros realiza nuevo copamiento en Metro de Santiago

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, encabezó este miércoles un nuevo operativo de copamiento policial en la Línea 1 del Metro de Santiago, en el marco de la estrategia de reforzamiento de la seguridad en el transporte público impulsada por el Gobierno.

El despliegue comenzó en la estación Baquedano y se extendió por distintos puntos de la principal línea de la red subterránea, incorporando controles y patrullajes tanto al interior de las estaciones como en sus accesos.

El jefe de Zona Metropolitana de Carabineros, general Manuel Cifuentes, detalló que el operativo consideró la presencia de aproximadamente 150 funcionarios. “Hemos estado desplegados en 15 estaciones de Metro, extendiendo desde la estación Baquedano hasta San Pablo, con un despliegue de aproximadamente 150 carabineros”, señaló.

Durante la actividad, Arrau destacó la importancia estratégica de la Línea 1 para la movilidad de la capital. “La Línea 1 del Metro es fundamental. Es un eje de transporte público muy, muy importante”, afirmó, agregando que por ella “se movilizan cientos de miles de personas y cualquier trastorno, cualquier inseguridad que haya, afecta precisamente a esas personas que van al trabajo o en la tarde vuelven a sus casas”.

La autoridad también enfatizó que el operativo fue ejecutado con personal especializado y no implicó disminuir la presencia policial en los barrios. “Esto se hace con unidades especializadas, radiopatrullas y otras. Esto no quita dotación en unidades territoriales”, explicó. Más tarde precisó que gran parte del contingente corresponde a las comisarías de radiopatrullas de Santiago, destinadas específicamente a reforzar servicios extraordinarios.

En el procedimiento también participó personal de Metro de Santiago. El presidente de la empresa, Patricio Rey, destacó los resultados obtenidos en materia de fiscalización durante el último año. “Este año se han hecho más de mil decomisos versus doscientos del año pasado, lo que ha permitido, precisamente, ir controlando el comercio ilegal, lo que genera una serie de problemas de seguridad tomando el control de estas estaciones”, sostuvo.

Arrau aprovechó además la instancia para respaldar la tramitación de un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones contra quienes obstaculicen el funcionamiento del transporte público. Según explicó, la iniciativa apunta a “desincentivar y aumentar las penas a quienes efectivamente entorpezcan el tránsito en las vías férreas y en diferentes medios de transporte como Metro”.

El ministro indicó que la medida no solo apunta a Santiago, sino también a otros sistemas ferroviarios del país, como los existentes en Valparaíso y Biobío, argumentando que cualquier interrupción genera un impacto directo en miles de personas que utilizan diariamente estos servicios.

Consultado por la situación de otros sectores complejos de la capital, como Barrio Meiggs, Arrau recordó que recientemente se realizaron intervenciones conjuntas con Carabineros, la Policía de Investigaciones y autoridades regionales. “Chile es muy grande, estamos haciendo operativos todos los días”, afirmó.

⭕️ Durante este miércoles se lleva a cabo un amplio despliegue policial en diversos sectores de Santiago, con especial énfasis en el eje Alameda, en el marco de una estrategia nacional destinada a fortalecer la seguridad, impulsada por el Ministerio de Seguridad Pública junto a… pic.twitter.com/U0leEPnT4U — El Mostrador (@elmostrador) June 17, 2026