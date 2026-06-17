“No más zona de sacrificio”: el clamor de Chillán Viejo ante proyecto de nuevo relleno sanitario

Bastó la presentación de un proyecto para la instalación de un nuevo relleno sanitario, para que autoridades comunales de Chillán Viejo salieran a rechazarlo con fuerza.

Es que la sola idea de un nuevo depósito de desechos en la histórica cuna de O’Higgins trae a la memoria de sus habitantes desagradables episodios de malos olores y externalidades negativas, derivadas del constante transitar de camiones recolectores que acuden a diario al relleno existente en la comuna. Este no solo recibe basura domiciliaria de al menos dos regiones, sino también residuos industriales procedentes de la minería.

El temor es que el desecho minero pueda llegar a infiltrar las napas del subsuelo, afectando las chacras de varios agricultores de terrenos colindantes.

El Proyecto de Relleno Sanitario y Centro de Manejo de Residuos Ñuble Sustenable, que pertenece a la empresa Inser, se emplazará frente al relleno actual, que recibe los desechos domiciliarios e industriales de diferentes comunas. Se trata de una zona ubicada al oriente de Chillán Viejo donde también se cuentan planteles porcinos y una planta de tratamiento de aguas servidas, llamado por los habitantes y autoridades locales como la “zona de sacrificio”.

Ulises Lari, vecino e integrante del Comité Ambiental de Llollinco, enumera con precisión la ubicación de las plantas existentes en el lugar. “Tenemos en el área sur el relleno sanitario de desechos domiciliarios de Volta Ecobio, el relleno CITA para desechos industriales y peligrosos, también de Volta Ecobio, en el mismo predio. Un relleno abandonado de Enasa, del mismo grupo económico de la empresa Inser, que fue clausurado por las autoridades cuatro kilómetros al poniente; el plantel porcino de Maxagro, el más grande del sur de Chile, con más de 100 mil cerdos; un plantel de hembras (maternidad) en Rucapequén, de la misma empresa; y, además, un par de kilómetros más al norte, la Planta Intercomunal de Tratamiento de Aguas Servidas de Essbio“.

El dirigente sostiene que la suma de todas estas plantas generan los malos olores que llegan a los centros urbanos de Chillán y Chillán Viejo, especialmente en primavera y verano. “Otro relleno aumentará esta contaminación del ambiente, sin considetar contaminación de tierras y agua que deterioran la calidad de vida y salud de la gente, especialmente de los sectores poblados aledaños a estas plantas“.

Desde la empresa Inser aseguran que el proyecto presentado al SEIA cumple con toda la normativa ambiental, contextualizando que “Ñuble enfrenta hoy una situación crítica en materia de disposición final de residuos“.

“El proyecto ha sido diseñado para cumplir íntegramente con el DS 189, que regula la operación de rellenos sanitarios en Chile, incluyendo cobertura diaria de residuos, manejo de vectores sanitarios, distanciamientos mínimos reglamentarios y zonas de protección. Todos estos estándares fueron actualizados conforme al Reglamento del SEIA versión 2025”, afirmó la empresa a través de un comunicado, agregando que “a diferencia del relleno actualmente en operación, el proyecto de Inser está destinado exclusivamente a residuos sólidos domiciliarios y residuos asimilables a domiciliarios. No contempla en ningún caso la recepción de residuos peligrosos como arsénico. Esa distinción es fundamental para entender la diferencia en términos de riesgo ambiental y sanitario”.

Los fundamentos del proyecto, sin embargo, están lejos de aquietar a las autoridades locales. El alcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo, junto a un grupo de concejales ya comenzaron a movilizarse contra lo que consideran una nueva amenaza medioambiental.

“Esta empresa ha presentado seis veces el proyecto, y la comunidad y las autoridades ambientales han dicho que no; Chillán Viejo quiere dejar de ser la zona de sacrificio de la región que se arrastra por más de 20 años”, afirmó el jefe comunal.

El estudio de impacto ambiental del proyecto “Relleno Sanitario y Centro de Manejo de Residuos Ñuble Sustentable” fue ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Ñuble el pasado 23 de abril y se encuentra actualmente en etapa de revisión.

En paralelo, el SEA está coordinando el proceso de Participación Ciudadana, que estará vigente hasta el 7 de agosto de 2026, y que contempla reuniones informativas con presencia del titular del proyecto y del Servicio de Evaluación Ambiental.

Los vecinos son escépticos frente a la institucionalidad ambiental. “Las otras plantas también tienen resoluciones de calificación ambiental; todas aseguran que no contaminan y que no producen malos olores. Sin embargo, quienes vivimos en la zona sabemos que una cosa es lo que dice el papel y otra muy diferente es la realidad. Queremos que se respete nuestro derecho constitucional a vivir en un ambiente libre de contaminación. Queremos que haya justicia ambiental. No queremos que estas empresas sigan sacrificando nuestra deteriorada calidad de vida“, sentenció Ulises Lari.