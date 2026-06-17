Sale a la luz memorándum de Thayer que flexibilizó requisitos para ciudadanos haitianos

La investigación por el ingreso de niños haitianos a Chile bajo el mecanismo de reunificación familiar sumó un nuevo antecedente. Un memorándum firmado en mayo de 2024 por el entonces director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, instruyó flexibilizar la exigencia de documentos para ciudadanos haitianos en distintos trámites migratorios, criterio que hoy podría ser revisado por la Fiscalía en el marco de las indagatorias abiertas tras las observaciones de la Contraloría.

Se trata del Memorándum N.° 1886/2024, consignado hoy por Radio Biobío, fechado el 13 de mayo de 2024 y dirigido a las áreas encargadas de tramitar residencias temporales y definitivas. En él, Thayer señala que el objetivo es resumir las medidas aplicadas por el Servicio desde 2022 para facilitar la presentación de antecedentes de ciudadanos haitianos.

Entre las instrucciones, el documento establece que, para las solicitudes de residencia de niños, niñas y adolescentes, se podrían aceptar certificados de nacimiento sin legalización y sin la fotocopia autorizada electrónicamente ante notario cuando el trámite se realizara en Chile. Para las solicitudes efectuadas desde el extranjero, también se autorizó recibir certificados sin legalización y sin el trámite consular ante la representación chilena en Haití.

La flexibilización también alcanzó los certificados de antecedentes penales. El memorándum indica que, aun cuando esos documentos no estuvieran vigentes o completamente legalizados, los permisos de residencia temporal o definitiva podían seguir tramitándose e incluso otorgarse, siempre que el solicitante cumpliera determinadas condiciones, como haber participado en el proceso de regularización de 2018, contar con documentos previamente apostillados o legalizados, o no registrar salidas del país posteriores a la obtención de permisos migratorios.

Asimismo, la instrucción contempla que quienes no presentaran certificado de antecedentes pudieran acompañar un documento emitido por la Embajada de Haití en Chile que acreditara que dicho certificado se encontraba en trámite. En esos casos, el Servicio podía conceder residencias temporales por un año o, tratándose de solicitudes de residencia definitiva, rechazar la petición principal pero otorgar subsidiariamente un permiso temporal.

El documento, distribuido a las distintas unidades responsables de resolver solicitudes migratorias, salió a la luz en medio de la controversia generada por los hallazgos de la Contraloría sobre el ingreso y seguimiento de menores haitianos y mientras la Fiscalía investiga eventuales delitos, irregularidades administrativas y posibles responsabilidades en la aplicación de los procedimientos de reunificación familiar.

Aunque el memorándum no aborda directamente el ingreso de menores, sí deja constancia de la política de flexibilización documental aplicada por el Servicio Nacional de Migraciones entre 2022 y 2024, un criterio que ahora podría transformarse en una pieza relevante para reconstruir cómo operó el sistema bajo la administración de Luis Thayer.