Familia de Hernández Norambuena acusa “venganza” de Kast y de la extrema derecha por su traslado

La familia de Mauricio Hernández Norambuena, también conocido como “Comandante Ramiro”, cuestionó el traslado del exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) desde la cárcel de Rancagua al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas) de Santiago, medida concretada durante la jornada del miércoles por Gendarmería.

A través de una declaración pública, los familiares del condenado por el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards calificaron la decisión como una medida de carácter político y acusaron que constituye una represalia impulsada por sectores de la derecha.

Según señalaron, el traslado se realizó sin fundamentos suficientes y en condiciones que consideran inadecuadas. Afirmaron que Hernández Norambuena fue trasladado sin poder llevar consigo pertenencias personales, ropa de abrigo ni medicamentos, pese a la cercanía del invierno.

La familia sostuvo que la medida implica un deterioro de sus condiciones penitenciarias. “Somos enfáticos en señalar que estamos en contra del traslado de Mauricio, pues constituye un endurecimiento y un retroceso en sus condiciones penitenciarias”, expresaron, agregando que se le estaría sometiendo a “un régimen excepcional y especial de castigo”.

En el mismo documento denunciaron que en el nuevo recinto penitenciario enfrenta restricciones que afectan su situación personal y médica. Entre ellas, mencionaron allanamientos diarios, limitaciones en las visitas, ausencia de atención médica permanente y dificultades para continuar tratamientos psicológicos y de terapia neural.

Los familiares también cuestionaron la justificación entregada para el cambio de recinto. Aseguraron que Hernández Norambuena “no ha cometido faltas ni se encuentra dentro del perfil para el que se ha previsto dicha cárcel”, por lo que atribuyeron la decisión a motivaciones ajenas a criterios penitenciarios.

“El móvil de este traslado es político, siendo una venganza y revancha de la extrema derecha en contra de Mauricio”, señalaron. En esa línea, apuntaron directamente al Presidente José Antonio Kast, sosteniendo que el Mandatario habría manifestado públicamente su intervención en decisiones relacionadas con traslados de internos.

La declaración también contrastó la situación de Hernández Norambuena con la de condenados por violaciones a los derechos humanos, afirmando que mientras a estos últimos se les otorgan condiciones especiales de reclusión, el exfrentista estaría siendo sometido a un régimen más estricto.

Finalmente, la familia afirmó que hace responsable “al Presidente Kast y al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, de la salud y vida de nuestro hermano”, agradeciendo además las muestras de preocupación recibidas respecto de su situación.

Desde Gendarmería explicaron que el traslado respondió a criterios técnicos y normativos. La institución señaló que la decisión se adoptó por tratarse de un interno de alta connotación pública y que su perfil criminógeno hacía recomendable su permanencia en un recinto de alta seguridad.