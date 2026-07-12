[Lo+Leído] Familia de maquinista fallecido acusa nulos avances en investigación contra EFE y FEPASA

La viuda e hija del dirigente ferroviario José Bonnin acusaron “nulos avances” en la investigación penal por el choque de trenes de San Bernardo y presentaron una demanda civil por $500 millones contra EFE Central y FEPASA, apuntando a presuntas fallas en los protocolos de seguridad.

La familia del maquinista José Bonnin Toro presentó una demanda civil por $500 millones contra EFE Central y FEPASA, y afirmó que la investigación penal por el choque de trenes del 20 de junio de 2024 registra “nulos avances”.

La demanda fue interpuesta por la viuda de Bonnin, Marisol González, y su hija, Jael Bonnin, quienes solicitan una indemnización de $250 millones cada una por daño moral y atribuyen responsabilidades a EFE Central y FEPASA.

Jael Bonnin señaló que la demora en la tramitación de las querellas hace que ella y su madre sientan que el sistema judicial las está abandonando, y pidió que los querellados asuman sus responsabilidades.

El abogado de la familia, Luis Pacull, indicó que la querella busca establecer responsabilidades por el presunto incumplimiento de protocolos de seguridad y afirmó que EFE Central no contaba con un sistema de radio para comunicarse con los maquinistas, pese a que estaba contemplado en sus reglamentos.

El accidente ocurrió el 20 de junio de 2024, cuando un tren de carga de FEPASA colisionó con un tren de pruebas de EFE Central en San Bernardo, provocando la muerte de José Bonnin Toro y Daniel Vega Novoa, además de dejar nueve personas heridas. La investigación penal sigue a cargo de la Fiscalía Occidente. Sigue leyendo en El Mostrador