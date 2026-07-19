Orbán Files: Disuelven a organización de ultra derecha húngara que visitó Chile

Péter Magyar, el nuevo primer ministro húngaro, finalmente cumplió su promesa de campaña: ordenó la disolución de la Fundación Mathias Corvinus Collegium (MCC), el think thank de ultraderecha financiado por el gobierno anterior de Viktor Orbán, a quien José Antonio Kast reconoció como una “inspiración” en materia de política migratoria y familiar.

El centro de pensamiento que se transformó en la principal cantera de ideas nacional-conservadoras del orbanismo y lugar recurrente de encuentros internacionales de líderes de la ultraderecha global, deberá cerrar sus puertas antes del 31 de julio próximo, según un decreto firmado por el vice primer ministro Ruff Bálint.

El anuncio se da en medio de las investigaciones realizadas para esclarecer los dineros entregados por el gobierno de Orbán a distintas agrupaciones conservadoras, entre ellas, la Political Network for Values (PNfV) –presidida por el actual mandatario de Chile, entre los años 2022 y 2024–, por financiamiento político irregular y uso indebido de fondos públicos.

El Mathias Corvinus Collegium no es un think tankcualquiera. En Hungría se convirtió en un receptor continuo de financiamiento estatal, incluido el aporte del 10% de las acciones de la petrolera húngara MOL –equivalente a unos mil millones de euros–, cuyos activos serán nacionalizados por la nueva administración de Péter Magyar.

En el año 2022, según consignó una investigación del New York Times, la fundación ultraconservadora recibió de parte del Gobierno húngaro 1.700 millones de dólares, monto equivalente casi al presupuesto total del financiamiento a la educación superior del país europeo ese mismo año.

La MCC también ha sido acusado de realizar costosos campamentos de liderazgos en Eslovaquia, en un hotel de lujo con dos restoranes, discoteca, piscina cubierta y spa, y otros encuentros similares en Hungría, además de servir para canalizar fondos para la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), la orgánica que reúne a cientos de grupos ultraconservadores alrededor del mundo.

La fundación no es desconocida en nuestro país. El mismo día que El Mostrador reveló que Political Network for Values sería investigada por las nuevas autoridades en Hungría –el 27 de abril de este año–, una delegación del Mathias Corvinus Collegium visitaba la Academia Diplomática de Chile.

La visita generó ruido en círculos diplomáticos, debido a que nadie se explicaba la pertinencia de vincular a nuestros futuros diplomáticos con alumnos de un centro de estudios de ultraderecha acusado de corrupción, financiamiento político irregular y eventual uso indebido de dineros públicos.

La comitiva estuvo integrada por el director del Centro de Estudios Europeos de la MCC, Rodrigo Ballester, quien ha asegurado que “el conservadurismo es el nuevo punk” en Europa. El grupo fue recibido por la senadora Vanessa Kaiser en la sede el exCongreso en Santiago, evento que fue publicitado por la parlamentaria en su Instagram.

Cinco días antes de la visita al país, Rodrigo Ballester se reunió con Axel Kaiser en la Fundación El Faro en Argentina, centro de pensamiento libertario que también ha sido cuestionado por recibir dineros provenientes del Gobierno de Javier Milei.