Gobierno confirma veto para eliminar norma sobre anatocismo de la megarreforma

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó que el Gobierno presentará un veto supresivo para eliminar de la megarreforma la norma que pone fin al anatocismo, disposición que ya había sido aprobada durante la tramitación del proyecto.

La decisión, explicó el secretario de Estado, responde a los informes técnicos elaborados por el Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que advirtieron sobre las consecuencias de la medida para el sistema financiero.

“Hay un informe del Banco Central, hay un informe de la Comisión de Mercado Financiero (CMF) y basado en esos informes técnicos, es que por lo menos el anatocismo va a ser enviado con veto supresivo”, señaló Quiroz.

El anatocismo corresponde a la capitalización de intereses, mecanismo mediante el cual los intereses generados por una deuda pasan a formar parte del capital adeudado y, posteriormente, también generan nuevos intereses. Este principio constituye la base del interés compuesto, utilizado tanto en créditos como en instrumentos de ahorro, entre ellos depósitos a plazo y cuentas de ahorro.

El ministro sostuvo que no existen fundamentos técnicos para mantener la norma aprobada por el Congreso.

“No conozco un experto versado en temas financieros” que respalde la eliminación del anatocismo, afirmó, agregando que “si uno mantiene la norma del anatocismo, lo que pasa es que al final sube el costo del crédito, se distorsiona el mercado financiero, y en esto siempre hay que escuchar al Banco Central, la CMF”.

La disposición había sido incorporada a la megarreforma mediante una indicación presentada por parlamentarios de oposición, pero desde su aprobación generó cuestionamientos tanto de organismos reguladores como de representantes del sistema financiero.

Desde la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), su gerente general, Luis Opazo, advirtió que impedir el uso del interés compuesto en los créditos limitaría herramientas como las repactaciones, los períodos de gracia y las cuotas flexibles.

A juicio del gremio, ello “podría encarecer el crédito formal y reducir las alternativas disponibles para familias y pequeños emprendedores”.

Las advertencias también se extendieron al ámbito del ahorro. Desde la consultora Colliers señalaron que prohibir el anatocismo “traba el corazón del ahorro masivo”, al impedir que los intereses se reinviertan automáticamente en instrumentos como los depósitos a plazo con renovación automática y las cuentas de ahorro en UF.

Según la consultora, esa situación obligaría a los ahorrantes a realizar reinversiones de manera manual o asumir una menor rentabilidad de sus recursos frente a la inflación, dificultando la acumulación de ahorro para objetivos como la compra de una vivienda.

La presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Catherine Tornel, también había manifestado públicamente su rechazo a la norma durante un seminario organizado por Libertad y Desarrollo.

“Fuimos muy claros y no nos escucharon”, afirmó la autoridad, agregando que “estamos atentando contra la base de las finanzas, el interés compuesto”.

Tornel sostuvo que, aunque las instituciones financieras pueden adaptarse, “todas estas ideas, aunque bien intencionadas, terminan generando efectos adversos” especialmente para los sectores más vulnerables.