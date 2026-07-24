Justicia suspende arresto domiciliario nocturno de Daniel Jadue para que viaje a presentar su libro

El Sexto Juzgado de Garantía de Santiago autorizó al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, a viajar a Iquique para presentar su libro “Recoleta: Un rojo amanecer”, suspendiendo de manera excepcional su arresto domiciliario nocturno durante un día.

La resolución establece que el permiso regirá desde las 03:00 horas del 8 de agosto hasta las 03:00 horas del 9 de agosto, período en el que el militante del Partido Comunista podrá trasladarse a la capital de la Región de Tarapacá para participar en la actividad.

La presentación del libro está programada para el mediodía en el restaurante El Rincón Guachaca, en Iquique.

La decisión del tribunal fue objetada por el Ministerio Público, que se opuso a la autorización argumentando que la actividad no se encontraba “debidamente justificada”.

En “Recoleta: Un rojo amanecer”, Jadue realiza un balance de sus doce años al frente del municipio de Recoleta y aborda el proceso político y territorial que lo llevó a convertirse en alcalde de esa comuna.

El exjefe comunal cumple actualmente arresto domiciliario nocturno en el marco de la investigación del denominado caso Farmacias Populares (Achifarp), que indaga presuntas irregularidades en la administración de la Asociación Chilena de Farmacias Populares.

En esa causa, la Fiscalía acusa a Daniel Jadue por los delitos de fraude al fisco, estafa, cohecho y negociación incompatible.