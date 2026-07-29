Tras planta fotovoltaica en Pemuco, 89% de energía generada en Ñuble provendrá de fuentes renovables

La Comisión de Evaluación Ambiental de Ñuble aprobó de manera unánime la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Planta Fotovoltaica Las Mellizas”, iniciativa que se emplazará en la comuna de Pemuco y que considera una inversión de US$ 400 millones.

El proyecto, que tendrá una vida útil estimada de 30 años, incorporará un sistema de almacenamiento mediante baterías de 1.200 MWh y permitirá inyectar 300 MW de energía renovable al Sistema Eléctrico Nacional a través de una línea de transmisión de 500 kV.

“Esta iniciativa posiciona a Ñuble como una región que aporta energía limpia al Sistema Eléctrico Nacional y avanza hacia un desarrollo más sostenible“, afirmó el seremi de Energía, Cristian Jaque.

“Esto contribuirá a fortalecer la generación de energía limpia que nuestro país necesita”, agregó la seremi de Medioambiente, Angélica Cuevas.

Actualmente, cerca del 89% de la energía generada en la región proviene de fuentes renovables, con una capacidad instalada que supera los 384 MW.