Incendio químico en Quilicura: decretan prohibición de funcionamiento a empresa y suspenden clases

La Seremi de Salud Metropolitana decretó la prohibición de funcionamiento de Panimex e inició un nuevo sumario sanitario luego del incendio que afecta desde la noche del martes a las instalaciones de la empresa, dedicada a la elaboración y almacenamiento de productos químicos, en la comuna de Quilicura.

La emergencia, que continúa siendo combatida por cerca de 250 voluntarios de unas 35 compañías de Bomberos de la Región Metropolitana, se originó en la zona de producción de la planta y rápidamente alcanzó sectores donde había sustancias químicas y bombonas de gas, provocando varias explosiones y una extensa columna de humo.

Debido a la presencia de amoniaco y otros productos peligrosos, el siniestro fue abordado como un incendio con materiales peligrosos. Hasta el último balance, no se reportaban civiles ni voluntarios lesionados.

Uno de los principales problemas durante las primeras horas de la emergencia fue la falta de información precisa sobre los productos almacenados al interior de la empresa. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Quilicura, Carlos Cid, explicó que las hojas de seguridad estaban mojadas y en malas condiciones, mientras que tampoco se encontraba inicialmente el prevencionista de riesgos ni existía un contacto que pudiera entregar todos los antecedentes requeridos para enfrentar la emergencia.

El humo generado por el incendio se desplazó hacia sectores residenciales cercanos a la zona industrial, donde vecinos reportaron intensos olores químicos durante la madrugada.

Ante esta situación, el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, llamó a la población a mantener puertas y ventanas cerradas, sellar las junturas con paños húmedos, evitar realizar actividad física y mantenerse informada a través de los canales oficiales, debido a la toxicidad de la nube generada por el incendio.

Como medida preventiva, la Delegación Presidencial, en conjunto con la Seremi de Salud, resolvió suspender las clases durante este miércoles en todos los establecimientos educacionales de Quilicura.

La alcaldesa Paulina Bobadilla explicó que la decisión respondió a las múltiples solicitudes de apoderados preocupados por los fuertes olores y el eventual impacto del humo en la salud de los estudiantes.

En materia de tránsito, durante la emergencia se interrumpió la circulación por la Ruta 5 Norte para facilitar el trabajo de Bomberos, implementándose desvíos por la Autopista Los Libertadores y avenida General San Martín. La autopista fue reabierta cerca de las 05:00 horas, aunque la caletera frente a la empresa continúa cerrada.

Respecto de las acciones sanitarias, el seremi (s) de Salud Metropolitana, Omar Cáceres, informó que durante la emergencia se detectaron dispositivos de control que aparentemente no estaban funcionando de manera adecuada.

Además, recordó que Panimex ya había sido objeto de fiscalizaciones y sanciones anteriores, con instrucciones para implementar mejoras en sus sistemas de seguridad y control. La investigación deberá determinar si el origen del incendio estuvo relacionado con una negligencia, una falla operacional o algún otro factor.

La empresa ya registra un historial de emergencias similares. En diciembre de 2013 un incendio consumió parte de sus instalaciones, donde se almacenaban productos como ácido fumárico y anhídrido ftálico. En esa oportunidad trabajaron cerca de 300 bomberos y once voluntarios resultaron lesionados, dos de ellos con quemaduras graves.

Un año después, en noviembre de 2014, otro incendio afectó depósitos que contenían solventes químicos y alrededor de tres mil litros de alcohol, provocando explosiones y una extensa columna de humo. La emergencia dejó tres personas afectadas y derivó en un nuevo sumario sanitario, luego de que la autoridad detectara almacenamiento inadecuado de materiales combustibles.

Posteriormente, en julio de 2017, una explosión en una caldera ubicada en la sala de máquinas provocó otro incendio que dejó cuatro trabajadores lesionados, uno de ellos en riesgo vital. En esa ocasión, Bomberos también cuestionó la escasa información proporcionada por la empresa sobre las sustancias presentes en el recinto.