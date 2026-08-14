Mujer de 78 años muere tras brutal ataque de perros en vivienda familiar en Quirihue

Una mujer de 78 años murió este jueves luego de ser atacada por al menos tres perros mientras se encontraba de visita en una vivienda perteneciente a familiares en Quirihue, Región de Ñuble.

La adulta mayor residía en Santiago y se encontraba temporalmente en la zona cuando sufrió el ataque. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladada hasta el Hospital de Quirihue, donde recibió atención médica, pero finalmente falleció.

Tras lo ocurrido, el Ministerio Público abrió una investigación destinada a establecer las circunstancias en que se produjo el ataque y determinar eventuales responsabilidades.

La fiscal subrogante de Quirihue, María de los Ángeles Cáceres, informó que los animales involucrados serían pastores alemanes pertenecientes a los propietarios del inmueble.

“Se está investigando el fallecimiento de una adulta mayor atacada por perros pastores alemanes dentro del domicilio de familiares”, señaló la persecutora.

La fiscal precisó que el hecho ocurrió en el exterior de la casa y que los animales no se encontraban abandonados ni eran perros sin propietario.

“Es importante señalar que son perros de casa, es decir, perros con dueño, y el ataque se produjo en el antejardín de la vivienda”, explicó Cáceres.

Entre las diligencias ordenadas por el Ministerio Público está determinar si los perros se encontraban debidamente inscritos en el Registro Nacional de Mascotas y si contaban con sus respectivos microchips, con el fin de establecer el cumplimiento de las exigencias vigentes por parte de sus propietarios.

La Fiscalía encargó las pericias por la muerte de la mujer a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), que deberá esclarecer la dinámica del ataque y aportar antecedentes para determinar eventuales responsabilidades.