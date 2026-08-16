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[Lo+Leído] Tras meses de polémicas, Natalia Duco sale del gobierno tras lío por uso de auto fiscal
Las salidas de la ministra del Deporte y del subsecretario Andrés Otero se harán efectivas este viernes 14 de agosto. Duco había sido citada a La Moneda luego de que un video complicara su respuesta ante la Contraloría.
- El Presidente José Antonio Kast aceptó las renuncias de la ministra del Deporte, Natalia Duco, y del subsecretario Andrés Otero, las que se harán efectivas el 14 de agosto.
- El Gobierno informó la decisión mediante un comunicado de la Dirección de Prensa de la Presidencia, en el que confirmó la salida de ambas autoridades.
- La renuncia se conoció después de que se revelara que Duco fue citada a La Moneda tras una denuncia ante la Contraloría por el posible mal uso de un vehículo fiscal.
- Duco había señalado que el traslado realizado el 23 de abril correspondía a una reunión de trabajo en el domicilio de una exfuncionaria a honorarios del Ministerio del Deporte, pero un video mostró que la actividad también incluyó un asado, karaoke y bebidas.
- El oficio enviado a la Contraloría, firmado por Andrés Otero, sostuvo que el uso del vehículo institucional se ajustó a las normas vigentes. El Ejecutivo agradeció la labor de Duco y Otero y les deseó éxito en sus nuevos desafíos profesionales.