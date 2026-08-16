[Lo+Leído] Tras meses de polémicas, Natalia Duco sale del gobierno tras lío por uso de auto fiscal

Las salidas de la ministra del Deporte y del subsecretario Andrés Otero se harán efectivas este viernes 14 de agosto. Duco había sido citada a La Moneda luego de que un video complicara su respuesta ante la Contraloría.

El Presidente José Antonio Kast aceptó las renuncias de la ministra del Deporte, Natalia Duco, y del subsecretario Andrés Otero, las que se harán efectivas el 14 de agosto.

El Gobierno informó la decisión mediante un comunicado de la Dirección de Prensa de la Presidencia, en el que confirmó la salida de ambas autoridades.

La renuncia se conoció después de que se revelara que Duco fue citada a La Moneda tras una denuncia ante la Contraloría por el posible mal uso de un vehículo fiscal.

Duco había señalado que el traslado realizado el 23 de abril correspondía a una reunión de trabajo en el domicilio de una exfuncionaria a honorarios del Ministerio del Deporte, pero un video mostró que la actividad también incluyó un asado, karaoke y bebidas.

El oficio enviado a la Contraloría, firmado por Andrés Otero, sostuvo que el uso del vehículo institucional se ajustó a las normas vigentes. El Ejecutivo agradeció la labor de Duco y Otero y les deseó éxito en sus nuevos desafíos profesionales. Siga leyendo en El Mostrador