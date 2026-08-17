Diputado Soto califica reforma constitucional de seguridad como un “verdadero caballo de Troya”

El presidente del Partido Por la Democracia (PPD), Raúl Soto, encabezó este lunes la instalación de una mesa de coordinación de la oposición para enfrentar el debate en materia de seguridad, marcando desde el inicio una diferencia entre las iniciativas destinadas a combatir la delincuencia y la reforma constitucional que impulsa el Gobierno.

El diputado manifestó la disposición de su sector a alcanzar acuerdos en proyectos destinados a enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico y las nuevas formas de delincuencia digital. A su juicio, la seguridad debe ser abordada como una política de Estado y mediante acuerdos transversales.

Sin embargo, Soto trazó una línea frente al borrador de reforma constitucional del Ejecutivo, al que calificó como un “verdadero caballo de Troya”, acusando que bajo el objetivo de fortalecer la seguridad incorpora modificaciones que exceden esa materia.

“No podemos ser ingenuos. Este borrador lleva de contrabando una batalla ideológica y cultural que nada tiene que ver con la gestión en seguridad”, sostuvo.

El timonel del PPD calificó la reforma como “innecesaria” y “riesgosa” para la estabilidad democrática, poniendo además el acento en que la discusión constitucional vuelve a abrirse luego de los dos procesos anteriores que terminaron sin reemplazar la Carta Fundamental.

Sus cuestionamientos apuntaron también al diseño institucional contenido en la propuesta. Soto advirtió que podría abrir la puerta a un “gobierno iliberal”, debido a lo que considera una eventual concentración de mayores atribuciones en el Ejecutivo y un debilitamiento de contrapesos como el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.

El parlamentario cuestionó además que la iniciativa surja después de un fallo del TC relacionado con la ley de Escuelas Protegidas. A su juicio, modificar las reglas institucionales a partir de resoluciones que resultan adversas vulneraría un principio básico de la democracia.

En medio de las diferencias que la propuesta también abrió dentro del oficialismo, Soto destacó la postura asumida por el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien ha expresado reparos frente a las modificaciones constitucionales impulsadas por La Moneda.

El presidente del PPD calificó esas críticas como “valientes” y llamó a tender puentes con Chile Vamos para construir una posición común en torno a la defensa de la institucionalidad, pese a las diferencias que la oposición mantiene con Republicanos y el Partido Nacional Libertario.