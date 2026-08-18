Se rechazó proyecto eléctrico denunciado por DiCaprio para salvar la ranita del Pehuenche

La votación de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) del Maule finalizó con nueve votos en contra y dos a favor del proyecto de Interconexión Internacional de Interés Privado Los Cóndores (Chile) – Río Diamante (Argentina). La propuesta buscaba conectar sistemas eléctricos; sin embargo, los efectos negativos sobre el territorio fueron advertidos por ambientalistas y expertos; entre ellos se destacó la intervención del actor Leonardo DiCaprio.

El proyecto contemplaba la construcción de una línea de transmisión de alta tensión (500 Kv) a través de los territorios. Para el caso chileno, consideraba aproximadamente 26,7 kilómetros de línea de transmisión y 72 estructuras, dispuestas en la comuna de San Clemente.

La problemática surgió por la locación de las instalaciones, pues se encontrarían en Alto Maule, donde la biodiversidad, ecosistemas cordilleranos, el patrimonio y desarrollo turístico fueron puestos en posible vulnerabilidad.

Un rechazo con alta mayoría

El proyecto fue rechazado durante su evaluación ambiental, a pesar de que había sido recomendada su aprobación en el Informe Consolidado de Evaluación elaborado por el SEA.

Según el reporte publicado tras la sesión, se indica que los nueve votos en contra del proyecto fueron del delegado presidencial regional del Maule, Juan Eduardo Prieto; además de los seremis de Medio Ambiente, Salud, Economía, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda y Urbanismo, Transportes y Telecomunicaciones, y Desarrollo Social y Familia. Y por parte de los votos favorables se encuentran el seremi de Energía y el director regional subrogante del Servicio de Evaluación Ambiental, Rodrigo Carrasco.

Aunque tuvo impacto mediático hace algunos días por el llamado de atención de DiCaprio, lo cierto es que durante años ha avanzado en el procedimiento institucional con observaciones favorables para el desarrollo electrónico del país, pero también oposiciones por el impacto ambiental.

La ranita del Pehuenche en el centro de la discusión

A pesar de que la iniciativa ha sido cuestionada por las diversas consecuencias sobre el territorio de Alto Maule, se destacó específicamente la importancia de la ranita pehuenche (Alsodes pehuenche) para el debate.

El anfibio es endémico de Argentina y Chile; actualmente está clasificado en Peligro Crítico de extinción. Es por ello el llamado de atención de los ambientalistas, pues su población no supera los 1000 ejemplares, de los cuales la mayoría se encuentran en el territorio designado para el proyecto eléctrico.

Es a través de una publicación en redes sociales de Leonardo DiCaprio que el proyecto volvió a encender alarmas, generando un alcance internacional. El post destacaba a la ranita del Pehuenche y la propuesta como una problemática inaceptable para el ecosistema. Hizo el llamado a proteger el hábitat y planteó la reubicación de la obra.

De hecho, las mismas autoridades del territorio rechazaban el proyecto. Anteriormente, el gobernador regional Pedro Álvarez-Salamanca y los 20 consejeros regionales respaldaron de manera unánime su rechazo por los impactos sobre el Alto Maule.

Con la decisión de la Comisión Ambiental, la iniciativa es rechazada oficialmente y significó un triunfo por parte de la comunidad y las organizaciones ambientalistas. Se espera que DiCaprio se exprese nuevamente por redes, pues, aunque fue un logro de la ciudadanía chilena, la participación del actor generó peso en las voces del Alto Maule.