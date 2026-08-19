Senadora Provoste (DC) presidirá subcomisión clave para el Presupuesto 2027

La senadora Yasna Provoste (DC) fue elegida presidenta de la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos, instancia que tendrá un rol en la discusión de la Ley de Presupuestos 2027 y que revisará, entre otras, las partidas de Vivienda, Educación, Gobiernos Regionales, Cultura y Ciencias.

La elección fue presentada por la oposición como un triunfo político luego de una votación estrecha que, según el comunicado difundido por la parlamentaria, permitió quitarle al oficialismo la conducción de una instancia considerada relevante para el próximo debate presupuestario, en medio de la discusión por el desempleo y los efectos de las emergencias climáticas sobre la infraestructura pública.

Provoste adelantó que una de sus prioridades será fiscalizar el avance de la inversión pública, especialmente por su impacto sobre la generación de empleo en las regiones.

“La prioridad de la cuarta subcomisión será revisar la ejecución de la inversión pública”, sostuvo la senadora, quien vinculó ese seguimiento con un escenario que cifró en un 9,4% de desempleo promedio nacional.

La parlamentaria afirmó además que existe una cartera de inversión pública por US$9.000 millones y cuestionó el ritmo de ejecución del Gobierno. De acuerdo con las cifras entregadas en su comunicado, a junio se había ejecutado un 22% de esos recursos.

Provoste sostuvo que acelerar esa inversión resulta clave para recuperar capacidad de creación de empleo, particularmente en las regiones con mayores niveles de desocupación.

“La cuarta subcomisión pondrá el foco en la ejecución de la inversión en Vivienda, Gobiernos Regionales, Ciencias, Educación, Ministerio de las Culturas y Servicio Electoral”, enfatizó la senadora, quien ejerce como jefa del Comité Unido.