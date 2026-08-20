La seguridad de Kast: detienen a hombre que amenazó al Presidente por redes sociales

Un hombre de 30 años fue detenido en San Pedro de la Paz, Región del Biobío, acusado de realizar amenazas contra el Presidente de la República, José Antonio Kast, mediante publicaciones en redes sociales.

El procedimiento estuvo a cargo del Departamento OS9 de Carabineros, que desarrolló las diligencias en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Centro Norte en el marco de una investigación por amenazas no condicionales contra el mandatario.

Según informó Carabineros, los hechos fueron denunciados el pasado 15 de agosto en la comuna de Santiago.

Las amenazas que dieron origen a la investigación estaban dirigidas directamente contra Kast y fueron realizadas mediante publicaciones en redes sociales que se encontraban disponibles con libre acceso al público.

Tras recibir la denuncia, personal especializado del OS9 inició las diligencias para determinar quién se encontraba detrás de las publicaciones.

La investigación permitió individualizar a un sospechoso y posteriormente se gestionó ante la justicia una orden para detenerlo.

El operativo se concretó durante la tarde de este miércoles 19 de agosto, cuando funcionarios policiales ubicaron al hombre en plena vía pública en la comuna de San Pedro de la Paz.

El detenido fue identificado con las iniciales J.L.L.C., tiene 30 años y es de nacionalidad chilena.

De acuerdo con los antecedentes policiales, el imputado no registra antecedentes penales. Sin embargo, mantiene diversas reincidencias policiales vinculadas a delitos como hurto, desórdenes públicos, robo en lugar no habitado y porte de elementos para cometer delitos.