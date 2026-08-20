Tres carabineros de La Granja son detenidos por vínculos con el narcotráfico

Al menos tres funcionarios de Carabineros pertenecientes a la 13ª Comisaría de La Granja fueron detenidos durante las últimas horas en el marco de una investigación por vínculos con el narcotráfico.

Los aprehendidos corresponden a un sargento segundo, un sargento primero y un carabinero, quienes fueron detenidos por personal del Departamento de Asuntos Internos de la propia institución uniformada.

Los delitos imputados varían entre los funcionarios. El sargento segundo fue detenido por cohecho y violación de secreto, mientras que al sargento primero se le atribuye tenencia de armas prohibidas. El tercer funcionario, en tanto, es investigado por microtráfico.

Las detenciones se originaron a partir de una investigación vinculada precisamente al microtráfico, cuyas diligencias derivaron en allanamientos al interior de la 13ª Comisaría de La Granja.

En el procedimiento se revisaron los casilleros de distintos funcionarios que se encuentran bajo la lupa de los investigadores. Las diligencias también se extendieron hasta los domicilios de los imputados.

La investigación podría alcanzar a más integrantes de la institución. Hasta ahora, además de los tres detenidos, existen otros cuatro funcionarios policiales que están siendo indagados por el Ministerio Público.

Por el momento se desconoce si las diligencias derivarán en nuevas detenciones.

Los tres carabineros aprehendidos serán puestos a disposición de la justicia y pasarán a control de detención durante las próximas horas.