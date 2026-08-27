Menor amenazó de muerte a rectora del Instituto Nacional y Meta le alertó a la PDI

Una menor de edad amenazó de muerte a la rectora del Instituto Nacional, Sandra Aravena, por su perfil de Instagram y Meta la delató ante la Policía de Investigaciones.

Luego de la alerta de la red social, la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitano detuvo a la joven de 17 años.

“Como ahora meten presos ala gente k sube historias a cf voy a decirles que quiero MATAR a la rectora k me echo del liceo y lo haré el dia 27 de agosto a las 11:30 en el instituto nacional (sic)”, posteó de forma ortográficamente denunciable en la sección de “mejores amigos” de dicha red.

Antecedentes de BioBio Chile constataron que la menor formó parte del Instituto Nacional, pero había sido expulsada del mismo.

El comisario Danic Maldonado, de la Brigada del Cibercrimen, detalló al citado medio que “durante el transcurso de esta tarde se recibió información de parte de la empresa Meta mediante los canales de cooperación internacional existentes. Se informaba respecto de una amenaza de muerte en contra de una directora de un establecimiento educacional de la comuna de Santiago”.

“Detectives de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitano procedieron, mediante un análisis criminal y la utilización de fuentes abiertas en Internet, a establecer la identidad rápidamente de la persona que formuló dichas amenazas, constatando que se trataba de una alumna que formaba parte de ese establecimiento educacional, menor de edad”, confirmó el comisario Maldonado.

Luego de individualizar a la involucrada, el caso pasó al Ministerio Público. Desde Fiscalía enfocaron las labores en resguardar la seguridad de la rectora del Instituto Nacional, Sandra Aravena. La investigación está en curso, mientras Cibercrimen continúa recopilando antecedentes.