Huenchumilla lapida reforma de seguridad de Kast: “El diseño que hizo Arrau es un desastre”

El senador Francisco Huenchumilla lanzó una dura crítica contra la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast y apuntó directamente al diseño encabezado por el ministro de Seguridad, Martín Arrau.

“El Gobierno acá se equivocó completamente” y “el diseño que hizo el ministro Arrau simplemente es un desastre”, afirmó el parlamentario durante una entrevista con Radio Duna.

Huenchumilla cuestionó además la disposición de sectores de izquierda a abrirse a respaldar la iniciativa. “A mí me extraña mucho que gente de izquierda esté dispuesta a cruzar una vereda con la naturaleza y los términos de esta reforma constitucional”, señaló.

A su juicio, existe una diferencia entre mantener disposición al diálogo y pronunciarse sobre el contenido concreto de la iniciativa que ya fue ingresada al Senado.

“Una cosa es tener la disposición como político de siempre estar abierto a escuchar, al diálogo, pero otra cosa es pronunciarse sobre un texto concreto que se ha ingresado al Senado con su articulado que demuestra una regresión completa y que establece una dictadura constitucional, y por lo tanto yo no tengo ninguna vereda que cruzar frente a eso”, sostuvo.

El senador planteó que el Ejecutivo debería reconsiderar el camino escogido y buscar otras herramientas para enfrentar las nuevas formas de criminalidad.

“Aquí no hay que cruzar veredas”, enfatizó, agregando que corresponde “rebobinar de nuevo y buscar la mejor manera de enfrentar los nuevos fenómenos criminales que tenemos en Chile”, pero “no es restringiendo a todos los ciudadanos sus derechos de la manera brutal con que lo hace esta reforma constitucional”.

Huenchumilla también rechazó que la controversia pueda resolverse únicamente reduciendo el período durante el cual podrían aplicarse las nuevas facultades.

“El problema es el contenido. Porque si a mí me dicen que un día quieren suspender los derechos de todos los chilenos, en un día se pueden hacer muchas cosas. Es las atribuciones que se le dan”, explicó.

En ese sentido, insistió en sus cuestionamientos a la conducción de Arrau. “Yo creo que aquí el diseño que hizo el ministro Arrau simplemente es un desastre. Esto no funciona así”, afirmó.

Finalmente, el senador emplazó al Ejecutivo a modificar la forma en que está enfrentando las críticas y la discusión de la reforma.

El Gobierno, dijo, “debería ser un poquito más humilde y respirar y escuchar un poquito más”. “Yo esperaría del Gobierno una mirada de Estado y no la veo”, concluyó.