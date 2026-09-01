Publicidad
Cámara de Diputados rechazó Comisión Investigadora por caso Cerimedo y redes de bots Agencia UNO/Óscar Guerra

Cámara de Diputados rechazó Comisión Investigadora por caso Cerimedo y redes de bots

Publicidad
Agencia UNO
Por : Agencia UNO Agencia chilena de noticias e imágenes
Ver Más

La iniciativa busca aclarar la relación laboral y personal que pudo haber tenido Cerimedo, preso en Bolivia por el intento de asesinato de su esposa, con las campañas de desinformación en el periodo de elecciones.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La Cámara de Diputados rechazó crear una Comisión Investigadora sobre el consultor Fernando Cerimedo y sus vínculos con autoridades chilenas, con 60 votos a favor (faltaron 2). Cerimedo está detenido en Bolivia por el ataque a su expareja, y se le encontró una “granja” de bots.
Desarrollado por El Mostrador
El Mostrador Fuente Preferida

La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó este martes 1 de septiembre la creación de una Comisión Especial Investigadora para indagar los eventuales vínculos del consultor argentino Fernando Cerimedo con autoridades chilenas y su posible participación en campañas de desinformación.

La solicitud, impulsada por el diputado José Montalva (PPD), obtuvo 60 votos a favor, 41 en contra y dos abstenciones. Sin embargo, requería el respaldo de 62 parlamentarios, equivalentes a dos quintos de la Cámara. Por esto, quedó a dos votos de ser aprobada.

La iniciativa surgió luego de la detención de Cerimedo en Bolivia, donde cumple 180 días de prisión preventiva por su presunta participación como autor intelectual en el ataque armado contra su expareja, Nadia Beller.

Tras su detención, autoridades bolivianas encontraron una denominada “granja de bots” en allanamientos vinculados a Cerimedo.

También te puede interesar:
Caso Cerimedo escala en Fiscalía: Centro Norte decidirá si investiga red de bots en Chile
Caso Cerimedo escala en Fiscalía: Centro Norte decidirá si investiga red de bots en Chile
Caso Cerimedo llega a la Cámara y Gobierno desacelera su reforma de seguridad
Caso Cerimedo llega a la Cámara y Gobierno desacelera su reforma de seguridad
¿Quién es Fernando Cerimedo y por qué hay que mirar con atención lo que pase con él?
¿Quién es Fernando Cerimedo y por qué hay que mirar con atención lo que pase con él?
Kast marca distancia de Cerimedo: niega trabajo con el “Rey de los trolls” pero reconoce reuniones
Kast marca distancia de Cerimedo: niega trabajo con el “Rey de los trolls” pero reconoce reuniones

Finalmente, el Presidente José Antonio Kast reconoció haber coincidido con el consultor argentino en distintas actividades, pero negó que haya trabajado en sus campañas o prestado asesorías al Gobierno.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad