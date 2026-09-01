Cámara de Diputados rechazó Comisión Investigadora por caso Cerimedo y redes de bots

La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó este martes 1 de septiembre la creación de una Comisión Especial Investigadora para indagar los eventuales vínculos del consultor argentino Fernando Cerimedo con autoridades chilenas y su posible participación en campañas de desinformación.

La solicitud, impulsada por el diputado José Montalva (PPD), obtuvo 60 votos a favor, 41 en contra y dos abstenciones. Sin embargo, requería el respaldo de 62 parlamentarios, equivalentes a dos quintos de la Cámara. Por esto, quedó a dos votos de ser aprobada.

La iniciativa surgió luego de la detención de Cerimedo en Bolivia, donde cumple 180 días de prisión preventiva por su presunta participación como autor intelectual en el ataque armado contra su expareja, Nadia Beller.

Tras su detención, autoridades bolivianas encontraron una denominada “granja de bots” en allanamientos vinculados a Cerimedo.

Finalmente, el Presidente José Antonio Kast reconoció haber coincidido con el consultor argentino en distintas actividades, pero negó que haya trabajado en sus campañas o prestado asesorías al Gobierno.