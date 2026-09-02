Diputado Venegas anuncia interpelación a Pérez Mackenna por falta de respuestas en política exterior

El diputado socialista Nelson Venegas, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, anunció que impulsará una interpelación al canciller Francisco Pérez Mackenna, acusando una falta de respuestas del Gobierno frente a una serie de controversias que han marcado la política exterior durante los últimos meses.

El parlamentario adelantó que la presentación se concretará entre este jueves y los primeros días de la próxima semana, una vez reunidas las firmas necesarias. Según aseguró, la iniciativa contaría con respaldo transversal entre los partidos de oposición.

La decisión surgió después de que la comisión recibiera al ministro de Relaciones Exteriores en una sesión que terminó desarrollándose de manera secreta. Venegas cuestionó esa determinación, argumentando que, aunque existen asuntos que justifican reserva, no corresponde aplicar ese criterio a la totalidad de las materias que buscaban abordar con el secretario de Estado.

“Queríamos conversar, queríamos hacerle preguntas de cara al país al canciller, lamentablemente se ha solicitado hacerlo de manera secreta. Uno puede entender que hay ciertas cosas que tienen que ser tratadas de manera secreta, sin embargo, no pueden ser todas las complicaciones que estamos teniendo en materia internacional basadas en el secreto”, sostuvo.

A juicio del diputado, “es necesario que el país sepa hacia dónde se dirige el país en términos de las relaciones exteriores”.

Entre los asuntos sobre los cuales busca explicaciones mencionó la relación con Estados Unidos, las controversias recientes con Argentina por el Estrecho de Magallanes, las negociaciones económicas y arancelarias y lo que calificó como una “intromisión indebida” del embajador estadounidense en asuntos internos.

“Están pasando cosas graves. Nuestra relación, por ejemplo, con Estados Unidos. El hecho, por ejemplo, de que hayamos sido considerado el patio trasero de Estados Unidos”, afirmó.

Luego agregó: “Nuestra relación con Argentina y lo que ocurre, por ejemplo, con el Estrecho de Magallanes. Nuestra relación de intromisión indebida por parte del embajador de Estados Unidos en asuntos internos. Nuestras relaciones económicas, por ejemplo, a propósito del tema arancelario”.

Venegas sostuvo que esas materias deberían discutirse públicamente debido a su relevancia para la política exterior y, en algunos casos, para la soberanía nacional.

“Son cuestiones que deben ser debatidas de cara al país. Esa es la gracia de la democracia. Eso es lo que nos diferencia precisamente de la dictadura, donde las grandes decisiones siempre son a puerta cerrada”, señaló.

El parlamentario afirmó que la oposición buscaba inicialmente obtener esas explicaciones mediante la propia Comisión de Relaciones Exteriores y que la interpelación no era la primera alternativa considerada.

Según Venegas, durante prácticamente seis meses no han tenido la oportunidad de abordar suficientemente con el Gobierno asuntos internacionales que consideran relevantes.

“Cuando uno no ha tenido en prácticamente seis meses la posibilidad de conversar estos asuntos que dicen relación con temas que están involucrados con la soberanía de nuestro país incluso, y llegamos después de seis meses a una reunión de esta naturaleza y luego se hace vía secreta, no nos dejan otra alternativa”, sostuvo.

Es en ese escenario donde anunció que recurrirá a las atribuciones fiscalizadoras de la Cámara para citar formalmente al canciller.

“En virtud de lo que dispone la ley y la Constitución, [vamos a] hacer ejercicio de nuestras facultades, que son citar al ministro o lo que comúnmente se llama interpelar. Para que responda, para que simplemente tenga la posibilidad de contestar aquellas interrogantes que entiendo yo son de gran parte de los chilenos y de las chilenas”, explicó.

Venegas insistió en que buscaba evitar llegar a esa instancia, pero atribuyó su decisión al carácter reservado que adquirió la sesión.

“Yo no quería llegar a este instante, pero lamentablemente, insisto, todo lo que ha ocurrido al interior, donde se ha pedido una sesión secreta de cuestiones que no deberían ser secretas, yo creo que es lo que ha terminado por hacerme tomar esta determinación”, afirmó.

El diputado adelantó que el siguiente paso será reunir los respaldos parlamentarios requeridos para formalizar la interpelación.

“Vamos a presentar la interpelación, vamos a conseguir las firmas, porque esto es un sentimiento que es transversal dentro de los partidos de la oposición hace mucho rato”, aseguró.

“Queríamos respuestas, no tuvimos las respuestas y frente a eso no nos dejan otra alternativa”, concluyó.