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Fraudes con IA: Banco Central alerta por video de presidenta Rosanna Costa promocionando inversiones PAÍS Agencia Uno

Fraudes con IA: Banco Central alerta por video de presidenta Rosanna Costa promocionando inversiones

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El Banco Central de Chile alertó a los usuarios por fraude digital con IA que muestra un video de Rosanna Costa promocionando inversiones fraudulentas. La institución recordó que ni autoridades ni funcionarios realizan recomendaciones de este tipo.

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Se viralizó un video creado con inteligencia artificial de la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, promoviendo inversiones. El organismo emitió un comunicado a raíz de la estafa advirtiendo los fraudes que utilizan la imagen institucional de la funcionaria.

“Ante la circulación en redes sociales y sitios web de imágenes y videos en los que aparecería la presidenta del Banco Central promoviendo plataformas e instrumentos de inversión, la institución reitera que ni sus autoridades ni sus funcionarios realizan recomendaciones de este tipo, como tampoco promocionan productos financieros. Todo este material es falso”, indicó la institución en el comunicado.

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Además, el organismo recordó que el Banco Central nunca solicita pagos o transferencias, ni tampoco pide claves, datos bancarios o información personal a través de correos electrónicos o redes sociales.

El llamado a la ciudadanía fue a mantenerse alerta para evitar fraudes; indicaron que deben informarse exclusivamente a través de sus canales oficiales de comunicación y así evitarse pérdidas económicas o traspaso de datos que luego son usados por terceros.  Asimismo, invitó a verificar “cualquier contenido que utilice indebidamente la imagen de sus autoridades”.

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