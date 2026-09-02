Estrecho de Magallanes en la agenda: el flanco abierto que Milei deberá abordar en cita con Kast

El Presidente José Antonio Kast recibirá este jueves en La Moneda al presidente de Argentina, Javier Milei, con un asunto sensible sobre la mesa: la sucesión de declaraciones y documentos trasandinos que han generado dudas sobre la posición argentina respecto del Estrecho de Magallanes. No existe una disputa jurídica abierta sobre su soberanía, reconocida en los tratados de 1881 y 1984, pero sí una controversia política que Buenos Aires busca cerrar.

Dos declaraciones y una protesta

El episodio más reciente comenzó cuando el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Valverde, afirmó que “Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía” y llamó a mantener presencia en una zona que calificó como “llave bioceánica”. Sus palabras se sumaron a las del jefe del Servicio de Hidrografía Naval argentino, contraalmirante Hernán Montero, quien en abril había sostenido que “la boca oriental del Estrecho es argentina”.

Chile respondió con una nota formal de protesta. La Cancillería argentina reafirmó la vigencia de los tratados limítrofes, pero inicialmente no declaró de manera expresa que el Estrecho fuera chileno. Kast consideró suficiente el gesto, aunque autoridades de Magallanes y parlamentarios de distintos sectores exigieron una rectificación más clara y medidas concretas.

Esa definición llegó después. El ministro de Defensa argentino, Carlos Alberto Presti, atribuyó los dichos de Valverde a una “confusión y desprolijidad” y aseguró a su par chileno, Fernando Barros, que la soberanía nacional no estaba en discusión. Luego, el jefe de la Armada argentina, almirante Juan Carlos Romay, afirmó que el Estrecho “pertenece a Chile”.

En paralelo, la Armada trasandina difundió un video de un destructor navegando por canales chilenos y los presentó inicialmente como escenarios “del país”. La publicación fue corregida tras los cuestionamientos.

El decreto que Milei todavía debe reemplazar

El principal flanco pendiente es el Decreto 457 de 2021, que aprobó una directiva de Defensa argentina con referencias a la “exploración, estudio y control conjunto” del Estrecho de Magallanes y del denominado Mar de Hoces. En 2024, Milei ordenó elaborar una nueva directiva que reemplazara esa política, pero el texto de 2021 todavía no ha sido sustituido.

Barros aseguró que el documento necesario ya está en poder de Milei para su firma. Aunque el ministro chileno sostuvo que, tras las aclaraciones argentinas, “se acabó la discusión”, la modificación formal permitiría eliminar la contradicción entre las declaraciones de Buenos Aires y su directiva de Defensa.

Existe además un segundo flanco. El Decreto 256 de 2010 obliga a solicitar autorización a las naves que transiten entre puertos continentales argentinos y las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, o atraviesen aguas argentinas hacia esos territorios. Seis excomandantes en jefe de la Armada chilena sostuvieron en una carta que la norma afecta la libertad de navegación y entra en conflicto con el Tratado de Paz y Amistad de 1984. La abogada Paz Zárate había formulado un cuestionamiento similar.

El Decreto 256 no atribuye a Argentina la soberanía sobre el Estrecho y constituye una controversia diferente, vinculada a la navegación y a la política trasandina sobre las Malvinas. Tampoco existe confirmación pública de que será incluido en la agenda de este jueves. El punto inmediato para Milei y Kast será cerrar la distancia entre las aclaraciones políticas argentinas y una directiva de Defensa que todavía habla de “control conjunto”.