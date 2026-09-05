Dueño de Estancia San Gregorio en pie de guerra contra megaproyecto de amoníaco verde

El dueño de la Estancia San Gregorio recurrirá al Comité de Ministros contra la aprobación ambiental del proyecto de HNH Energy. Alfonso Campos cuestiona sus impactos sobre aves, la seguridad de sus instalaciones y las afectaciones al histórico complejo.

Anuncian reclamación contra HNH Energy: Alfonso Campos , propietario de la Estancia San Gregorio, recurrirá ante el Comité de Ministros contra la aprobación ambiental del proyecto de HNH Energy, iniciativa para producir y exportar amoníaco verde desde Magallanes con una inversión cercana a US$11 mil millones .

, propietario de la Estancia San Gregorio, recurrirá ante el contra la aprobación ambiental del proyecto de HNH Energy, iniciativa para producir y exportar amoníaco verde desde Magallanes con una inversión cercana a . Se prepararían cuatro reclamos: Campos aseguró que tras la aprobación existirían cuatro presentaciones , relacionadas con materias ambientales, conservación de aves, seguridad y afectaciones a propietarios y habitantes del sector.

Campos aseguró que tras la aprobación existirían , relacionadas con materias ambientales, conservación de aves, seguridad y afectaciones a propietarios y habitantes del sector. Cuestionamientos por aves protegidas: El propietario sostiene que el proyecto escogió un emplazamiento inadecuado y objeta la instalación de aerogeneradores en áreas utilizadas por aves migratorias y sectores donde habita el canquén colorado , especie en peligro de extinción. También cuestiona las medidas para evitar colisiones con las turbinas.

El propietario sostiene que el proyecto escogió un emplazamiento inadecuado y objeta la instalación de aerogeneradores en áreas utilizadas por aves migratorias y sectores donde habita el , especie en peligro de extinción. También cuestiona las medidas para evitar colisiones con las turbinas. Reparos por almacenamiento de amoníaco: Campos cuestiona que el proyecto contemple almacenar 180 mil toneladas de amoníaco cerca de la Ruta 255 y plantea interrogantes sobre las consecuencias para la conectividad de la zona ante una eventual emergencia química, incendio o fuga. También manifestó reparos por el almacenamiento de hidrógeno.

Campos cuestiona que el proyecto contemple almacenar cerca de la Ruta 255 y plantea interrogantes sobre las consecuencias para la conectividad de la zona ante una eventual emergencia química, incendio o fuga. También manifestó reparos por el almacenamiento de hidrógeno. Afectación a la Estancia San Gregorio: Otro de sus cuestionamientos apunta a obras viales que, según sostiene, afectarían accesos e instalaciones del histórico complejo, parte del cual tiene protección patrimonial, además de interferir con actividades desarrolladas actualmente en el predio.

Otro de sus cuestionamientos apunta a obras viales que, según sostiene, afectarían accesos e instalaciones del histórico complejo, parte del cual tiene protección patrimonial, además de interferir con actividades desarrolladas actualmente en el predio. Acusa un posible vicio de ilegalidad: Campos afirmó que existirían inconsistencias en los modelos utilizados durante la evaluación y sostuvo que ello convertiría la RCA en un acto “sin motivación y arbitrario”. Se trata de su posición, que deberá ser evaluada en las eventuales reclamaciones administrativas.

Campos afirmó que existirían inconsistencias en los modelos utilizados durante la evaluación y sostuvo que ello convertiría la RCA en un acto “sin motivación y arbitrario”. Se trata de su posición, que deberá ser evaluada en las eventuales reclamaciones administrativas. Proyecto fue aprobado por unanimidad: La Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes dio luz verde al proyecto luego de una evaluación iniciada en 2024. La iniciativa contempla 194 aerogeneradores , producción de hidrógeno mediante electrólisis, una planta de amoníaco, desalación y un terminal marítimo, entre otras instalaciones.

La dio luz verde al proyecto luego de una evaluación iniciada en 2024. La iniciativa contempla , producción de hidrógeno mediante electrólisis, una planta de amoníaco, desalación y un terminal marítimo, entre otras instalaciones. La RCA no implica el inicio inmediato de obras: Aunque la resolución favorable constituye uno de los principales hitos administrativos para HNH Energy, el proyecto aún debe avanzar en otras etapas y autorizaciones antes de una eventual construcción. Aquí Magallanes solicitó una respuesta a la empresa, pero no obtuvo contestación hasta el cierre de la edición. Lea la nota completa en el siguiente link.