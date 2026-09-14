Kast le baja el perfil a polémicas de Judd: “En lo personal no he tenido diferencias con él”

El Presidente José Antonio Kast le bajó el perfil a las sucesivas controversias protagonizadas por el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, y aseguró que, al menos personalmente, no ha tenido diferencias con el diplomático, pese a que Cancillería ya ha debido intervenir por sus declaraciones sobre asuntos internos del país.

En una entrevista con radio Agricultura, donde abordó distintos temas al cumplirse seis meses desde su llegada a La Moneda, Kast fue consultado por el perfil que ha adoptado el representante de la Casa Blanca y por los cuestionamientos que han surgido desde distintos sectores políticos.

“Hasta ahora, más allá de ciertos planteamientos (sobre el estallido social), donde fue llamado a la Cancillería para ver si había mayores antecedentes de algo que él señaló, más allá de eso, yo al menos en lo personal no he tenido diferencias con él, me he encontrado con él como con todos los embajadores”, afirmó el Mandatario.

Judd ha vuelto a quedar en el centro de la controversia por sus declaraciones sobre el estallido social. Su estilo ya había provocado reparos anteriormente y el propio canciller Francisco Pérez Mackenna le ha llamado la atención por pronunciarse sobre asuntos de la política interna chilena.

El embajador, sin embargo, ha reivindicado públicamente la forma en que ejerce su cargo. “Voy a seguir siendo un tipo diferente de embajador (…); si las personas se molestan por mis respuestas es su problema”, señaló en una entrevista con el diario La Tercera.

Kast reconoció precisamente ese perfil al abordar la situación. “Ha sido claro en decir que no es un embajador que se enmarca en el prototipo de cualquier embajador”, sostuvo el Presidente, quien también destacó la relación que mantiene su administración con Estados Unidos.

La controversia llegó incluso al Senado. Su vicepresidente, Iván Moreira, pidió que Kast aborde directamente con el Presidente estadounidense, Donald Trump, el comportamiento de su representante diplomático en Santiago.

Consultado sobre si acogerá la solicitud del parlamentario, Kast evitó comprometer una conversación directa con Trump y señaló que el asunto seguirá los canales de Cancillería.

El Mandatario explicó que durante la próxima semana viajará en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde están contempladas distintas reuniones bilaterales. Por ahora, indicó, no existe una cita concreta con representantes de la administración estadounidense y aquello se irá “analizando en el mérito de las reuniones”.

Kast también fue consultado por el denominado Escudo de las Américas, una coalición multinacional de cooperación militar y de seguridad promovida por Estados Unidos.

“Se ha ido convocando a distintos países, Perú adscribió, pero nosotros seguimos en calidad de observadores”, explicó.

El Presidente sostuvo que Washington ha planteado mecanismos para enfrentar amenazas como el terrorismo y el narcotráfico, pero enfatizó que cualquier decisión chilena deberá adoptarse conforme a las instituciones nacionales.

“Estados Unidos ha sugerido una manera de enfrentar el terrorismo, el narcotráfico que cada país analice en su propio mérito y de acuerdo a su institucionalidad. Y nosotros en eso somos defensores de nuestra institucionalidad, siempre viendo cómo colaborar al máximo en combatir este flagelo”, concluyó.