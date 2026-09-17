Gobernador Orrego se reúne con alcalde White y expresa solidaridad tras amenazas

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, se reunió a desayunar este jueves 17 con el alcalde de San Bernardo, Christopher White, para manifestarle su apoyo y solidaridad tras las amenazas de las que fue víctima.

La reunión se da luego de semanas donde el alcalde fue objeto de un plan para atentar contra su vida. Acerca del atentado, el gobernador Orrego señaló que “creemos que cuando se atenta o se pretende atentar contra una autoridad democráticamente electa, no solamente se atenta contra un chileno, se atenta contra la democracia”.

La autoridad regional explicó la necesidad del compañerismo con la situación que afectó al alcalde White. Enfatizó en proyectos desde Santiago con iluminación y cámaras de seguridad en las calles, ya que el crimen organizado sería “la batalla más emblemática” que vive Chile.

“Es importante que él sienta, y toda la comunidad del municipio de San Bernardo y de la Región Metropolitana, que ningún alcalde que esté dando una batalla contra el crimen organizado va a estar solo“, indicó.

Además, la autoridad regional llamó a combatir el crimen organizado en unidad desde distintas autoridades y proyectos concretos. Asimismo, planteó avanzar en el rol de los gobiernos regionales en la prevención del delito.

“Para eso se requiere que el Gobierno tome la iniciativa y se siente con la oposición a conversar. Hay que pasar del discurso de los gestos a las acciones más concretas. Yo creo que la agenda de seguridad del Gobierno necesita tener un filtro del diálogo democrático, es decir, no enviar más proyectos unilaterales que no se han conversado con nadie, sino tener una mesa en la cual nos pongamos de acuerdo en las cinco o seis prioridades que tiene hoy día la agenda legislativa en materia de seguridad”, explicó el gobernador.

Recordemos que hace más de dos semanas se dio a conocer el plan para atentar contra la vida del alcalde de San Bernardo, Christopher White, quien enfatizó en esta misma jornada la necesidad de esclarecer lo ocurrido. La Fiscalía Metropolitana Occidente mantiene una investigación reservada y en curso sobre los acontecimientos.