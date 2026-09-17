Gobierno desmiente a Reuters y niega propuesta para mezclar etanol con bencinas

El Gobierno salió a desmentir que esté preparando una propuesta para incorporar etanol a las bencinas en Chile. A través del Ministerio de Energía, el Ejecutivo aseguró que no ha elaborado ninguna iniciativa formal sobre la materia, luego de que la agencia internacional Reuters informara que había tenido acceso a documentos que apuntaban a la eventual adopción de una mezcla de gasolina con un 10% de etanol.

“Respecto de potenciales usos de etanol en combustibles, el Ministerio de Energía declara que no ha realizado ninguna propuesta formal, interna o externa, respecto a esta materia”, sostuvo la cartera.

La declaración responde a una publicación de Reuters que señalaba que el Ministerio de Energía había elaborado una propuesta para avanzar hacia la utilización de gasolina E10, combustible compuesto por un 90% de gasolina y un 10% de etanol.

Según la agencia, los antecedentes estaban contenidos en documentos a los que tuvo acceso, entre ellos un memorando preparado por funcionarios del ministerio.

El texto, de acuerdo con Reuters, estimaba que incorporar esa mezcla permitiría reducir en aproximadamente US$107 millones anuales el costo de suministro de combustible del Gobierno.

La cartera, sin embargo, negó que exista una propuesta formal sobre el eventual uso de etanol, tanto a nivel interno como externo. Su declaración no se pronuncia específicamente sobre la existencia o el contenido de los documentos citados por la agencia.

El interés económico de una eventual modificación estaría relacionado con los aditivos utilizados actualmente en Chile. El país depende del MTBE —éter metil terbutílico—, un componente que se incorpora a las gasolinas y cuyo precio es superior al del etanol.

Reuters destacó que Chile es uno de los pocos países de la región que continúa utilizando MTBE, mientras que la mezcla de etanol con gasolina está extendida en otros mercados latinoamericanos.

La información sobre un posible cambio en la composición de los combustibles surgió en medio de las presiones sobre los precios de la energía. Sin embargo, tras la publicación de la agencia, el Ministerio de Energía descartó que haya formulado una propuesta para implementar esa alternativa.