Ataque incendiario deja una camioneta destruida en zona rural de Collipulli

Un ataque incendiario se registró durante la mañana de este viernes en la comuna de Collipulli, provincia de Malleco, en la Región de La Araucanía, dejando una camioneta destruida por el fuego.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hecho ocurrió en la ruta R-49, específicamente en el sector Camino Curaco, una zona rural donde existen predios destinados a la explotación forestal.

En ese lugar, una camioneta fue incendiada en circunstancias que todavía son materia de investigación. El hecho motivó el despliegue de personal policial y un procedimiento que se mantiene en desarrollo.

Hasta el momento no se han entregado mayores antecedentes sobre la forma en que se produjo el ataque ni respecto de la identidad de sus posibles autores.

Tampoco se han reportado personas lesionadas a raíz del hecho.

Personal policial continúa trabajando en el lugar con el objetivo de establecer la dinámica de lo ocurrido y reunir antecedentes que permitan esclarecer el ataque incendiario.