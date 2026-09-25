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Ataque incendiario deja una camioneta destruida en zona rural de Collipulli PAÍS Cedida

Ataque incendiario deja una camioneta destruida en zona rural de Collipulli

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El hecho se registró la mañana de este viernes en el sector Camino Curaco, en la ruta R-49 de Collipulli, donde una camioneta fue incendiada. No se reportaron personas lesionadas y personal policial trabaja para esclarecer el ataque.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Un ataque incendiario se registró la mañana de este viernes en el sector Camino Curaco, en la ruta R-49 de Collipulli, provincia de Malleco. Una camioneta resultó incendiada en una zona rural donde existen predios destinados a la explotación forestal. Hasta ahora no se han informado personas lesionadas ni antecedentes sobre posibles autores. Personal policial desarrolla diligencias para establecer la dinámica del hecho.
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Un ataque incendiario se registró durante la mañana de este viernes en la comuna de Collipulli, provincia de Malleco, en la Región de La Araucanía, dejando una camioneta destruida por el fuego.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hecho ocurrió en la ruta R-49, específicamente en el sector Camino Curaco, una zona rural donde existen predios destinados a la explotación forestal.

En ese lugar, una camioneta fue incendiada en circunstancias que todavía son materia de investigación. El hecho motivó el despliegue de personal policial y un procedimiento que se mantiene en desarrollo.

Hasta el momento no se han entregado mayores antecedentes sobre la forma en que se produjo el ataque ni respecto de la identidad de sus posibles autores.

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Tampoco se han reportado personas lesionadas a raíz del hecho.

Personal policial continúa trabajando en el lugar con el objetivo de establecer la dinámica de lo ocurrido y reunir antecedentes que permitan esclarecer el ataque incendiario.

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