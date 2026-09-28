Ad portas de interpelación al canciller, Chile entrega nota de protesta a embajador de Israel

A pocas horas de la interpelación al canciller Francisco Pérez Mackenna en la Cámara de Diputadas y Diputados, el Ministerio de Relaciones Exteriores entregó este lunes una nota de protesta al embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi, debido a recientes declaraciones públicas que, a juicio de la Cancillería, constituyen una intromisión en asuntos internos del país.

La medida formaliza por la vía diplomática el malestar del Gobierno chileno frente a los pronunciamientos del representante israelí y se produce pocos días después del tenso intercambio que protagonizó con la exdiputada Carmen Hertz en la red social X, a propósito de sus comentarios sobre la expresidenta Michelle Bachelet.

El enfrentamiento ocurrió el viernes, cuando Hertz cuestionó al diplomático por sus dichos sobre la exmandataria y le recordó los límites que establece la Convención de Viena respecto de la intervención de los representantes diplomáticos en asuntos internos de los Estados donde ejercen sus funciones.

“Impropio y vergonzoso de un embajador el pretender denostar a Michelle Bachelet, presidenta de Chile por dos periodos”, escribió la exparlamentaria, quien además le preguntó a Lewi si conocía dicha convención.

El embajador respondió que sí conocía la normativa, pero sostuvo que sus declaraciones se referían a “un asunto internacional”. En su respuesta también expresó: “Basta de victimización y tapar bocas”.

El intercambio continuó con nuevos cuestionamientos de Hertz, quien acusó al representante israelí de realizar alusiones contra Bachelet y reiteró que su condición de diplomático le imponía límites respecto de la participación en asuntos internos de Chile.

“¡No me vas a callar!”, respondió Lewi en otro de sus mensajes.

La exdiputada insistió en que el cargo de embajador conlleva responsabilidades distintas a las de un comentarista político y le contestó: “Un cargo se representa y se dignifica; usted no es opinólogo, sino embajador”.

La controversia se suma a otros episodios protagonizados por el representante israelí durante los últimos meses, que también motivaron cuestionamientos de parlamentarios y llamados a la Cancillería para intervenir.

En agosto, Lewi cuestionó públicamente una exposición fotográfica sobre Gaza que se realizaría en el Teatro Municipal de Viña del Mar. En esa oportunidad, manifestó su preocupación por el supuesto uso de recursos municipales para promover “discursos de odio y afirmaciones basadas en mentiras”.

Sin embargo, desde el municipio aclararon que la actividad no involucraba fondos municipales.

Sus declaraciones generaron críticas de parlamentarios que consideraron que el embajador había excedido los límites de su función diplomática al pronunciarse sobre una actividad desarrollada en Chile.

El Grupo de Amistad Chileno-Palestino del Senado sostuvo entonces que los pronunciamientos de Lewi buscaban incidir en materias propias de la vida política, social e institucional del país.

En esa misma controversia, el senador Sergio Gahona emplazó al Ministerio de Relaciones Exteriores a hacer respetar el deber de no intervención establecido en la Convención de Viena.

La entrega de la nota de protesta ocurre ahora en la antesala de la interpelación a Francisco Pérez Mackenna, instancia en la que el diputado Nelson Venegas (PS) abordará distintas materias de política exterior, entre ellas las actuaciones y declaraciones del embajador chileno en Israel, Gabriel Zaliasnik, sobre la comunidad palestina en Chile.