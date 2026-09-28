Poduje anuncia medidas para ciclistas que visiten el cerro San Cristóbal de Santiago

Un nuevo sistema de empadronamiento se instaurará para identificar a los ciclistas que accedan al cerro San Cristóbal a partir de diciembre.

La medida fue anunciada por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, en su cuenta de X. “Hay ciclistas que no respetan la velocidad y ponen en riesgo la seguridad de niños y adultos mayores que caminan por el parque”, criticó.

Según el jefe de la cartera, que administra el Parque Metropolitano, el mecanismo operará a fin de año y esperará facilitar la identificación de posibles infractores al interior del área verde. Poduje explicó que los ciclistas “deberán inscribirse para subir el cerro y portar un chaleco reflectante con un código identificatorio”.

Desde la administración del Parque Metropolitano indicaron a La Tercera que las motivaciones detrás de esta medida ha sido el constante flujo de comportamientos incivilizados e imprudentes de ciclistas que ponen en riesgo a otras personas, sea en dos ruedas o a pie.

Eso sí, también hicieron un punto. La razón de estas medidas responde a los malos actos de un grupo pequeño, porque la mayoría de los ciclistas dentro del perímetro del Parque Metropolitano son responsables y cumplen con las normas mínimas.

Asimismo, recordaron que la velocidad máxima para circular en el recinto es de 30 kilómetros por hora. “No se trata de una recomendación, sino de una norma establecida para la circulación al interior del parque”, insistieron.

Al mismo tiempo, cifraron en 199 las atenciones de accidentes en 2025; el número comparado en los primeros ocho meses del año pasado y del año en curso indica que han disminuido los accidentes y atenciones médicas por caídas en bicicleta hasta un 38 %.

La propuesta de Poduje involucra que cada persona que se registre cuente con un código físico visible, una suerte de patente, mientras está dentro del Parque Metropolitano. El objetivo es lograr identificar, en caso de accidente o conductas imprudentes, a sus autores e involucrados.