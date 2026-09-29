“Pensábamos que la guerra iba a durar poco”: Presidente firma extensión de bonos por alza de bencina

El Presidente José Antonio Kast firmó el proyecto para extender los subsidios para ciertos sectores por el alza histórica de los combustibles. Además, se autorizó la capitalización del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape) enmarcada en el plan del empleo presentado por el Gobierno.

El beneficio de bonos de la Ley 21.811 se extenderá de este fin de mes hasta el fin de este año 2026. Cada beneficiario recibirá un bono de $100.000 por mes. El proyecto ya está firmado por el Presidente Kast, por lo que ahora pasa al Congreso.

El precio se disparó tras el conflicto del Medio Oriente, del cual el Presidente explicó: “Pensábamos que la guerra iba a durar poco y nuestras expectativas eran que terminara rápidamente y que todo volviera a la normalidad. Lamentablemente, no ha sido así”.

El proyecto considera mantenerse hasta que termine el alza sostenida de los precios, que han pasado de los US$70 por barril hasta los US$100. Esto, ya que la guerra del Medio Oriente afectó el estrecho de Ormuz, donde circula más del 20% del crudo del mundo. Chile ha sido uno de los países donde ha golpeado el alza de combustibles, por lo que se dieron los bonos de compensación que ahora se prolongan.

“Hoy queremos prolongar ese beneficio para los miles de taxistas y colectiveros, para transportistas escolares y para los pescadores artesanales hasta el mes de diciembre”, expresó el Presidente Kast. Además, abordó las alternativas que se han propuesto y comentó que “las opciones que se planteaban para algunos era seguir endeudándonos. Cuando un país se endeuda, en algún minuto tiene que pagar lo que pidió prestado”.

Acerca del Fogape, se anunció que se inyectarán hasta $300 mil millones para capitalizaciones y hasta 13,5 veces de apalancamiento. Esto es equivalente a aproximadamente $4,05 billones en garantías para créditos a empresas.

“Este beneficio se va a extender hasta el año 2028 y este fondo respalda a las pequeñas y medianas empresas cuando ellas no tienen las garantías suficientes para acudir al banco. Con esta capitalización podremos movilizar muchísimos recursos en créditos para capital de trabajo e inversión”, explicó el mandatario.

Finalmente, el Presidente de la República comentó que el escenario internacional es incierto, por lo que no harán promesas fuera de su poder. Aunque explicó que “sí podemos prometer que lo que depende de nosotros, la responsabilidad, el trabajo y la cercanía siempre van a estar presentes”.