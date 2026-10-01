Incidentes marcan marcha de la Confech contra eventuales recortes en educación en Presupuesto 2027

Incidentes y enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros marcaron los primeros minutos de la marcha convocada este jueves por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) contra los eventuales recortes en educación que, según las organizaciones movilizadas, implicaría el Presupuesto 2027 anunciado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Bajo la consigna “Ni un peso menos para la educación”, la movilización comenzó en el sector de Plaza Baquedano con un recorrido autorizado por la Delegación Presidencial Metropolitana hacia el poniente de la Alameda, hasta el sector de Los Héroes.

A la convocatoria de la Confech se sumaron gremios de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Colegio de Profesores. Se esperaba que cerca de 10 mil personas participaran de la manifestación.

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Sin embargo, cuando la columna había avanzado solo algunos metros y se encontraba a la altura de la Universidad Católica, comenzaron a registrarse incidentes entre encapuchados y personal policial.

Ante los enfrentamientos, efectivos de Control de Orden Público de Carabineros intervinieron utilizando carros lanzaagua y lanzagases.

La situación también tuvo efectos en el funcionamiento del transporte público. Metro de Santiago informó el cierre de la estación Universidad Católica debido a las manifestaciones que se desarrollaban en el exterior.

En superficie, Transporte Informa comunicó distintos desvíos producto del avance de la movilización. Avenida Providencia hacia el poniente fue desviada en el cruce de Eliodoro Yáñez y Avenida Salvador, mientras Avenida Vicuña Mackenna hacia el norte fue desviada por Rancagua al oriente.

Asimismo, el tránsito por la Alameda hacia el oriente fue desviado a la altura de Diagonal Paraguay y Ramón Corvalán.

La convocatoria tiene como eje el rechazo de las organizaciones participantes a eventuales recortes en educación asociados al proyecto de Presupuesto 2027 y cuestionamientos por lo que califican como una falta de diálogo del Ejecutivo con las comunidades educativas.

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) y vocera de la Confech, Laura Mlynarz, cuestionó la relación que ha mantenido el Ejecutivo con las organizaciones estudiantiles.

“Frente a un gobierno que no dialoga, que no quiere escuchar a los estudiantes y no le interesa tampoco reunirse con las distintas organizaciones, se vuelve esencial la unidad, que hable de plantear como piso mínimo ni un peso menos para las familias chilenas y ni un peso menos en educación”, afirmó.

Mlynarz sostuvo que las organizaciones esperan abrir una instancia de conversación con el Ejecutivo en medio de la discusión presupuestaria.

“Mientras el gobierno no se reúna con los estudiantes y las comunidades educativas, va a ser insuficiente”, señaló.